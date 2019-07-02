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ICTV / Ранок / Скільки коштує відпочинок у Таїланді? / 02.07.2019 15:50
02.07.2019 15:50
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Скільки коштує відпочинок у Таїланді?

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Скільки коштує відпочинок у Таїланді? Наша Вероніка Давиденко вирушила до цього райського куточку, аби все порахувати.

Тайланд. Райське королівство на іншому краю світу. Щороку Тайланд приймає близько 40 мільйонів туристів!

Пляжі, як з реклами, пальми і кокоси, тонни фруктів і океан задоволення.

Подивимось,  наскільки Тайланд дорожчий (а може й ні) від рідної Одеси.

Ціну на дорогу порівнювати, звісно, не буду. Тож, поїхали! А точніше – полетіли!

Ціни на переліт до Таїланду

В чемодані купальники, в руках квиток до Бангкоку, і за 10 годин дороги я буду у столиці Тайланду.

Звідти ще годинки півтори – і привіт, один із найпопулярніших  місцевих островів – Самуї.

Квиток до Бангкоку – трохи більше 600 євро (17 850 грн), переліт до Самуі – 60-90 євро (1785-2680 грн).

Ціни на проживання в Таїланді

У мріях я собі намалювала готель – такий, щоб із краєвидом на Сіамську затоку, щоб пахло натуральним деревом, і все у квітах, і з басейном… І що ви думаєте? Знайшла!

Мене заселили в номер відразу з двома панорамними вікнами, величезним королівським ліжком та ванною з натурального каменю!

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Ціна мого куточку – майже 3 000 батт (2555 грн) за одну ніч. Не те щоб дешево, але й умови – не хостел.

Та сидіти у номері, навіть у такому – не моя історія. Я хочу обдивитися Тайланд уздовж і впоперек! Тому, відправилася човником з компанією туристів на пошуки пригод!

Більше про пригоди Вероніки Давиденко в Таїланді дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим дивує острів Самуї в Таїланді.

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Теги: Вероніка Давиденко, Таїланд
02.07.2019 15:50
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