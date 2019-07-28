Місячний календар на серпень 2019: список сприятливих дат

Місячний календар на серпень 2019 допоможе тобі максимально розпланувати свої справи. Ранок у Великому Місті розробив цілий список сприятливих та несприятливих дат на останній місяць літа. Читай уважно. Тобі це точно знадобиться.

Місячний календар на серпень 2019

Сприятливі дні в серпні 2019 року

2 серпня: цей день дуже добре підходить для домашніх робіт, особливо для ремонту. Якщо ти маєш кілька важливих справ, тоді краще зробити їх саме в цей день. І ще прохання, прислухайся до порад близьких.

4 серпня: цей день добре підходить для укладання важливих угод, домовленостей. Але не поспішай, добре подумай перед тим, як щось підписати.

6 серпня: дуже сприятливий день. Тобі неймовірно пощастить, якщо погодишся піти з кимось на побачення чи навіть на прогулянку з друзями. Усі зроблені справи в цей день гарантовано матимуть успіх.

7-8 серпня: подумай про кар’єру. Важливі ділові справи вирішуй у цей день. До того ж, є великий шанс отримати підвищення, особливо, якщо не побоїшся поспілкуватися з керівництвом.

9 серпня: довго думаєш про відпустку? Мерщій купуй квитки і вирушай у подорож. А от про робочі моменти у цей день не думай: все, що ти зробиш, може негативно відбитися на стосунках із колективом.

11 серпня: ідеальний день для одруження. І взагалі ,11 серпня усі справи підуть вверх, варто лиш докласти трішки зусиль.

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12 серпня: загадуй бажання, сьогодні вони обов’язково дійдуть у Всесвіт і повинні збутися. Склади список справ, мрій, цілей, адже цей день енергетично потужний.

14-15 серпня: ці дні призначені для змін. Головне – не боятися, якщо тобі доведеться зробити важливий вибір. Це може кардинально змінити твоє життя у кращий бік.

17 та 18 серпня: нейтральні дні. Добре буде, якщо весь свій вільний час ти присвятиш творчості та подумаєш про стосунки з коханим/коханою. Можливо, вам потрібно перейти на новий рівень?!

19 серпня: як то кажуть, почни життя з чистого аркуша. Це означає, що тобі варто перебрати старі речі і викинути їх у смітник. У твоєму домі має звільнитися місце для нового.

22, 23 та 26 серпня: у ці день варто зайнятися своїм здоров’ям. Відпочинь, прийми ванну, прогуляйся по парку. Іноді важливо залишатись наодинці, щоб бути в гармонії з самим собою.

28 серпня: можеш спокійно займатися буденними справами та нічого не боятися. Якщо сьогодні тобі будуть давати поради, краще прислухайся. Там буде щось важливе.

29 серпня: це вдалий день, щоб вкладати гроші в бізнес: нерухомість, інвестиції. А ще хороший час, аби придбати нову автівку.

31 серпня: добрий час для переїзду та вирішення важливих справ.

Усі інші дні, яких немає в нашому списку, несприятливі. Тому заради своєї безпеки користуйся нашими порадами. У нас є ще безліч цікавих матеріалів для тебе. Переходь у публікації та шукай цінні поради.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про любовний гороскоп на літо 2019.

Алла Гичка

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