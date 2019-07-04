Любовний гороскоп на літо 2019 – що обіцяють зірки?

Любовний гороскоп на літо 2019 для всіх знаків зодіаку. Дізнайся, які романтичні пригоди чекають на тебе в червні, липні та серпні.

Любовний гороскоп на літо 2019 для Овнів

Це літо порадує запальних Овнів приємними знайомствами, які можуть перерости у справжнє почуття.

Головне – не надто тиснути на партнера, щоб не налякати його надмірною наполегливістю.

У липні є ризик закохатися в того, хто вже має родину.

Не піддавайся на цю спокусу – вона до добра не доведе. Тим паче, навколо так багато гарних (і вільних!) дівчат і хлопців.

Любовний гороскоп на літо 2019 для Тельців

Цього літа Тільці просто приречені бути в центрі уваги!

Червень та липень радуватимуть легким фліртом та короткими яскравими романами.

А от у серпні в тебе будуть усі шанси зав’язати серйозні відносини.

Одруженим Тільцям зірки радять не провокувати коханих на ревнощі.

Натомість дай другій половинці зрозуміти, що вона для тебе єдина та неповторна.

Любовний гороскоп на літо 2019 для Близнюків

Хороша новина для Близнюків – цього літа у них великі шанси познайомитися з майбутнім чоловіком чи дружиною.

Тож уважно дивись навколо – справжнє кохання вже зовсім поруч!

А от тим Близнюкам, у яких уже є друга половинка, варто поменше її критикувати.

І ваші чудові стосунки стануть ще кращими, ось побачиш! 🙂

Любовний гороскоп на літо 2019 для Раків

На Раків чекають незабутні романтичні пригоди під час відпустки. Причому, спочатку буде здаватися, що це просто легковажний флірт.

Але коли літня подорож закінчиться, ви зрозумієте, що більше не хочете розлучатися.

Сімейним Ракам захочеться урізноманітнити своє інтимне життя. Тож готуйся до експериментів та приємних сюрпризів 🙂

Любовний гороскоп на літо 2019 для Левів

Цього літа не відмовляйся від походів у театр, кіно чи на виставку.

Навіть якщо на перший погляд захід здається ну дуууже нудним, саме на ньому на тебе може чекати найважливіша зустріч у житті.

Одруженим Левам варто пам’ятати: домашній затишок – це добре, але й про романтику забувати не варто.

Тож тимчасово відкладіть хатні справи – і влаштуйте собі незабутнє побачення під зоряним небом!

Любовний гороскоп на літо 2019 для Дів

Цього літа Діви мають хороші шанси зустріти своє кохання. Але є одна умова: для цього доведеться відірватися від роботи, як би складно це не було.

Сімейним Дівам варто більше часу приділяти другій половинці. Вона це оцінить – і оточить турботою у відповідь!

Любовний гороскоп на літо 2019 для Терезів

Якщо ти – Терези, то цього літа точно не сумуватимеш! На тебе чекають запальні вечірки, приємні сюрпризи та романтичні знайомства.

А у серпні ти закохаєшся так сильно, що забудеш про все на світі!

Терезам, які вже знайшли своє кохання, зірки радять не вірити чуткам і пліткам.

Адже вони можуть спровокувати серйозну сварку і сильно нашкодити вашим стосункам.

Любовний гороскоп на літо 2019 для Скорпіонів

Самотнім Скорпіонам зірки пророкують доленосну зустріч. Причому, імовірніше за все, вона відбудеться саме в липні.

Скорпіонам, які перебувають у стабільних стосунках, теж захочеться змін.

Але не обов’язково міняти партнера – можна просто вирушити в незвичайну подорож, аби тимчасово змінити обстановку та набратися нових вражень.

Любовний гороскоп на літо 2019 для Стрільців

Гороскоп пророкує Стрільцям нове романтичне знайомство. Причому, станеться воно саме там, де ти і уявити собі не можеш. Тож будь напоготові 🙂

На сімейних Стрільців чекає серйозна розмова з коханою людиною, в якій ви зачепите досить гострі питання.

Але не переймайся, все буде добре. Головне – не переходь на особистості та намагайся чути свого партнера.

Любовний гороскоп на літо 2019 для Козерогів

У Козерогів буде бурхливий роман, але на серйозні стосунки цього літа розраховувати не варто.

Тому просто насолоджуйся приємним фліртом, а про все інше подумаєш уже восени.

Також по темі: Календар стрижок на червень 2019 року: в які дні краще стригти волосся

Козерогам, які знайшли своє кохання, зірки радять додати «перчинки» у ваші стосунки.

Підійде будь-який спосіб: від раптової подорожі до товарів із секс-шопу 🙂

Любовний гороскоп на літо 2019 для Водоліїв

Вже в червні на тебе чекає романтичне знайомство.

Але не поспішай одразу відкривати своє серце: зірки радять спочатку більше дізнатися про свого нового обранця чи обраницю.

У сімейних Водоліїв починається період гармонії та повного порозуміння з другою половинкою.

Любовний гороскоп на літо 2019 для Риб

Цього літа гороскоп пророкує Рибам щирі й нестримні почуття. Причому, до людини, яку вони давно знають!

Тож озирнися навколо, можливо, твоя друга половинка вже зовсім поруч!

Рибам, у яких уже є пара, зірки радять менше прискіпуватися до коханої людини. Адже ідеальних людей не існує. Не забувай про це! 🙂

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі в червні 2019.