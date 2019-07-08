Модний літній педиікюр 2019: головні тренди та ідеї дизайну

Модний педикюр на літо 2019 вражає своєю лаконічністю. У цьому сезоні не в моді ані стрази, ані яскраві малюнки на нігтях. Тож який педикюр зробити, аби ніжки виглядали неперевершено? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди.
Педикюр без покриття
Один із найбільш несподіваних трендів літа 2019 – це повна відсутність покриття на нігтях.
Таким чином дизайнери намагаються створити враження повністю оголених ніжок.
Але попереджаємо: просто забути про педикюр, виправдовуючись модним трендом – не вийде 🙂
Адже якщо ти наважишся залишити нігтики без лаку – твої ніжки мають бути ідеально гладенькими і доглянутими, а самі нігті повинні мати ідеальну форму.
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Публикация от Маникюр,педикюр Астана. (@beauty_manicure_astana)
Білий педикюр
Білий педикюр – це ідеальний варіант на літо 2019.
Адже він так добре відтінятиме твій загар та підійде під будь-яке вбрання.
Білий педикюр буде актуальним як в офісі, так і на пляжі чи запальній вечірці.
Але зверни увагу, що білий лак підкреслює недоліки нігтьової пластини.
Тож якщо вона в тебе не зовсім рівна – краще відмовитися від білого лаку на користь ніжних нюдових відтінків.
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Натюрель
Зараз у моді всі ніжні й ненасичені кольори.
Бежевий, пудровий, фісташковий, ніжно-лавандовий, приглушений блакитний – з будь-яким із цих відтінків ти виглядатимеш неперевершено.Також по темі: Красивою бути просто: стильні коси на літо 2019 (ФОТО) Модні зачіски на літо 2019 | ідеї для нового образу Як обрати модний купальник 2019: головні пляжні тренди
До того ж, ці кольори універсальні. Вони чудово поєднуються з будь-яким відтінком шкіри та кольором взуття.
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Втирка
Якщо тобі хочеться більше яскравості та блиску (літо, все ж таки 🙂 ) – зверни увагу на втирку.
Переливи кольору та перлинне сяйво – такий педикюр виглядає вишуканою та стильно.
Аргументом на користь такого дизайну є ще й те, що втирка довго тримається на нігтях, не втрачаючи свого початкового блиску.
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Публикация от Качественный маникюр в Липецке (@tatyana.nails)
Матове покриття
Без сумніву, матове покриття – один із головних трендів педікюру 2019 року.
Виглядає воно дуже ефектно, тож твої ніжки точно не залишаться непоміченими.
Для такого педикюру можна обирати однотонне покриття будь-якого кольору.
Втім особливу увагу радимо звернути на рожевий, бежевий, чорний та всі відтінки червоного.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди літнього манікюру 2019 року.
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