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ICTV / Ранок / Модний літній педиікюр 2019: головні тренди та ідеї дизайну / 08.07.2019 15:12
08.07.2019 15:12
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Модний літній педиікюр 2019: головні тренди та ідеї дизайну

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Модний педикюр на літо 2019 вражає своєю лаконічністю. У цьому сезоні не в моді ані стрази, ані яскраві малюнки на нігтях. Тож який педикюр зробити, аби ніжки виглядали неперевершено? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди.

Педикюр без покриття

Один із найбільш несподіваних трендів літа 2019 – це повна відсутність покриття на нігтях.

Таким чином дизайнери намагаються створити враження повністю оголених ніжок.

Але попереджаємо: просто забути про педикюр, виправдовуючись модним трендом – не вийде 🙂

Адже якщо ти наважишся залишити нігтики без лаку – твої ніжки мають бути ідеально гладенькими і доглянутими, а самі нігті повинні мати ідеальну форму.


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Публикация от Салон красоты Солнышко (@salonkrasoty_solnishko)


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Білий педикюр

Білий педикюр – це ідеальний варіант на літо 2019.

Адже він так добре відтінятиме твій загар та підійде під будь-яке вбрання.

Білий педикюр буде актуальним як в офісі, так і на пляжі чи запальній вечірці.

Але зверни увагу, що білий лак підкреслює недоліки нігтьової пластини.

Тож якщо вона в тебе не зовсім рівна – краще відмовитися від білого лаку на користь ніжних нюдових відтінків.


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Натюрель

Зараз у моді всі ніжні й ненасичені кольори.

Бежевий, пудровий, фісташковий, ніжно-лавандовий, приглушений блакитний – з будь-яким із цих відтінків ти виглядатимеш неперевершено.

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До того ж, ці кольори універсальні. Вони чудово поєднуються з будь-яким відтінком шкіри та кольором взуття.


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Публикация от Маникюр✨Педикюр✨Новосибирск (@studio_nknails)


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Публикация от ПЕДИКЮР В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ(@pedicure_nnov)


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Публикация от Манiкюр ПедикюрКурсиТячів (@nemesholenka)

Втирка

Якщо тобі хочеться більше яскравості та блиску (літо, все ж таки 🙂 ) – зверни увагу на втирку.

Переливи кольору та перлинне сяйво – такий педикюр виглядає вишуканою та стильно.

Аргументом на користь такого дизайну є ще й те, що втирка довго тримається на нігтях, не втрачаючи свого початкового блиску.


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Публикация от СТУДИЯ КРАСОТЫ LUXOR МИНСК (@luxor_minsk)


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Публикация от Качественный маникюр в Липецке (@tatyana.nails)


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Публикация от Качественный маникюр в Липецке (@tatyana.nails)

Матове покриття

Без сумніву, матове покриття – один із головних трендів педікюру 2019 року.

Виглядає воно дуже ефектно, тож твої ніжки точно не залишаться непоміченими.

Для такого педикюру можна обирати однотонне покриття будь-якого кольору.

Втім особливу увагу радимо звернути на рожевий, бежевий, чорний та всі відтінки червоного.


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Публикация от boni_lu_nail (@boni_lu_nail)


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Публикация от Педикюр в Гродно (@sokolovskaya_pedicure)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди літнього манікюру 2019 року.

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Теги: мода, педикюр
08.07.2019 15:12
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