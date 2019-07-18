Небезпечний Еквадор: застереження для туристів

Еквадор і Україна за географією – країни різних континентів, за стилем життя – країни різних планет. Українка Алла уже шість років живе в далекому Еквадорі. За цей час вона добре вивчила цю країну, тому переконує, що в ній українець відкриє для себе багато незвичного та цікавого.

Та якщо мета його мандрівки не в туризмі, а, скажімо, в роботі, то Еквадор йому не сподобається. Платять тут не дуже багато.

– Якщо ви хочете пожити в Еквадорі, то найкращим варіантом заробітку буде фріланс. Але в деяких місцях дуже поганий інтернет, тому це потрібно врахувати, –розповіла українка.

Застереження для туристів

У 2016 році Еквадор пережив страшний землетрус. Тоді постраждало багато людей і будівель, зокрема готелів. Тож влада позначила їх за кольорами безпеки.

Ті, які не зазнали серйозних ушкоджень, отримали зелену картку.

Небезпечні ж будівлі, які неможливо відновити, червону карту. «Червоні» готелі мали б знести.

Втім, через деякий час, багато з них перефарбувалися з небезпечного червоного на зелений, і тепер вони приймають туристів, буквально ризикуючи їхніми головами.

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Окрім того, в Еквадорі є нечесні на руку люди. Алла каже, що місцеві жителі не втрачають можливості нажитися на наївних приїжджих.

Бачать новачка і відразу продумують схеми, як розвести. Іноді просто завищують ціни на свої товари та послуги, а часом навіть грабують.

Наприклад, таксі вам може обійтися у $5, тоді як реальна ціна – $1,25.

У таких містах, як Гуаякіль, таксі може вас вивести за місто і пограбувати, а звичайний перехожий може обікрасти на місці.

З Аллою така історія трапилася просто посеред еквадорської столиці.

– Якщо ви їдете в Еквадор, не надягайте, не беріть з собою золоті прикраси та інші коштовності. На мені в столиці Кіто серед білого дня зірвали золоті сережки з вух, нічим не примітні маленькі сережки, усе сталося так швидко, що я навіть не встигла зрозуміти, хто це зробив, – радить Алла.

Славиться Еквадор і своїми зв’язками з наркотиками.

Алла каже, що сусідня Колумбія переправляє через країну повні літаки із забороненими речовинами.

Втім, при цьому країна виступає транзитом, а не споживачем.

Як і будь-яка інша країна світу, Еквадор має свої недоліки.

Тут у готелі може впасти дах на голову, з неба літак із кокаїном, а на вулиці можуть зірвати дорогоцінний ланцюжок.

Проте той, кому дорогоцінні екзотичні еквадорські пейзажі, готовий ризикнути навіть своїми прикрасами.

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