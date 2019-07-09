Вівсянка, сер? Як насправді снідають у Великій Британії

Велика Британія – країна, яка просто повністю обросла міфами про особливості харчування.

Чим снідають англійці? Чи вони і досі забивають шлунки зранку, щоб калорій вистачило на цілий день, чи вже переходять на більш здорову їжу? Які страви дійсно національні, а що – просто туристична замануха?

Журналіст Ранку у Великому Місті Олексій Кобзар вирушив до Лондона, аби все з’ясувати, та вже готовий розказати вам.

Англійський сніданок

Почнемо з початку. Початку дня! Як тільки прокинулись – треба поснідати. Ще донедавна відомий англійський сніданок виглядав так, як розказуж лондонська блогерка Дар’я Верба.

Яєшня-глазунья, смажений бекон, квасоля в томаті. Також сосиски з овочами, гриби гриль і помідори гриль. Буває блек пудинг – кров’янка.

Таким ситним та калорійним сніданком, британські представники робочого класу, колись розпочинали свій день. Калорій у цій страві настільки багато, що вистачало аж до вечора.

Англійський сніданок став візитівкою Британії, про нього чули мало не всі, хтось мав змогу скуштувати. Але зараз, здебільшого, лондонці відмовляються від такої калорійної страви на користь здорового харчування. Англійський сніданок тепер – це туристичний атракціон.

Інший популярний і, водночас, здоровий англійський сніданок – вівсянка.

Блогерка Дар’я Верба розповідає:

Зараз популярна вівсянка овернайтс – тобто така, що була настояна всю ніч. Наприклад, заливаєш вівсянку мигдалевим, вівсяним або рисовим молоком і залишаєш на ніч. Це більш корисно.

Чи готують британці вдома?

Взагалі, британці все менше готують вдома, та все рідше проводять час біля плити. Натомість, частіше виходять на сніданки, ланчі та вечері у заклади харчування.

Якщо ж ви відчуваєте нестримне бажання готувати самотужки, а часу обмаль – вих.ід є і для вас!

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У супермаркетах можна купити напівготові продукти, а потім легко довести їх «до розуму» вдома. Саме такому харчуванню надають перевагу більшість працюючих лондонців.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що знамениті радянські страви – насправді американські.

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