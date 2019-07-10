Чому у Фінляндії завести кішку складніше, ніж народити дитину

У Фінляндії дуже складно завести чотирилапого. Окрім того, що за кішку чи собаку доведеться віддати чимало коштів, треба ще й довести, що саме ти гідний її виховувати.

Кримчанка Інга виросла в Україні біля Чорного моря, а вже доросле життя пов’язала з країною озер – Фінляндією.

За сім років у Фінляндії українка встигла пожити в трьох містах, закінчити місцевий університет і досягти значних успіхів у здобутій професії.

Країна гарної природи, сильної економіки і найщасливіших людей – приблизно такі заголовки має чи не кожна згадка в інтернеті про Фінляндію.

Інга з подібними характеристиками погоджується, а від себе додає, що Фінляндія до того ще й не дуже дорога країна, принаймні для своїх.

Скільки у Фінляндії коштують комунальні послуги

Українка розповіла, що комунальні послуги на місяць їй обходяться у 300 євро.

Українцям ж платіжки приходять з трохи меншими цифрами.

Але зарплати у фінів далеко не українські.

Скільки в місяць йде на їжу

«На їжу ми витрачаємо 500-600 євро в місяць, але могло б бути й менше. Просто мій чоловік веган, тому ми купляємо дорожчі продукти», – розповіла Інга.

Але є дещо, за що фіни не переплачують – це вода, яку вони п’ють. Там вони її не купують, а беруть просто з крану.

Чому у Фінляндії складно завести тварину

Фінляндія – країна, де до тварин ставляться майже так, як до людей. Це Інга зрозуміла, коли захотіла завести кішечку. Дівчині та її чоловіку довелося не просто віддати за пухнасту принцесу чимало грошей, їм ще треба було довести, що вони гідні стати власниками.

Коли Інга та її чоловік довели свою спроможність ростити чотирилапого, їм вручили одразу двох кішечок, і не лише тому, що вони так сподобалися заводчику – тоді більше про тварину думали.

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До речі, друга кішечка подружжю дісталася за ті ж гроші, як і перша. Це все робиться для того, щоб котики не впадали в депресію.

Фінляндія – країна, де живуть не лише найщасливіші люди, а й найщасливіші тварини.

Наша землячка Інга також стала частиною фінського щасливого життя. Дівчина дуже сподівається, що колись її рідна Батьківщина зможе похизуватися тими самими успіхами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що їдять на сніданок у Великій Британії.

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