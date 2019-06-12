Як обрати модний купальник 2019: головні пляжні тренди

Як обрати модний купальник 2019? Ранок у Великому Місті зібрав трендові моделі купальників, які зроблять тебе королевою цього літа.

Мінімалістичний купальник 2019

Девіз цьогорічної пляжної моди – нічого зайвого. Саме тому мінімалістичні купальники у 2019 році стали справжнім трендом.

Однотонний суцільний купальник нюдових відтінків не лише ідеально підкреслить твоє почуття стилю, але й залишиться актуальним ще не один сезон.

Також у тренді лаконічні купальники білого та чорного кольорів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники и спортивная одежда (@boogiewoogei) 26 Сен 2018 в 10:31 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Брежнева (@brezhneva_store) 27 Фев 2019 в 1:48 PST

Асиметричний купальник 2019

У ТОП модних купальників 2019 року впевнено увірвався асиметричний купальник із ліфом на одне плече.

Такий фасон не лише оригінально виглядає, але й допомагає візуально скорегувати фігуру.

Адже основний акцент робиться на зоні декольте, що відволікає увагу від нижньої частини тіла.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда.Обувь. Аксессуары (@odezhda.bestija1) 21 Фев 2019 в 10:17 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда.Обувь. Аксессуары (@odezhda.bestija1) 21 Фев 2019 в 10:18 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА дроп (@trendy_shop_ell) 8 Июн 2019 в 7:54 PDT

Купальник з високою посадкою 2019

Купальник із високою талією також неймовірно популярний у сезоні літо 2019.

Зверни увагу: резинка плавок повинна знаходитися вище лінії талії, а от стегна мають бути максимально відкритими.

Така модель візуально зробить ноги довшими, а тебе – вищою.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от купальники очки пляжная одежда (@modern_boutique_inst) 10 Июн 2019 в 11:18 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская одежда со вкусом (@s.o_f_i_n.e) 31 Май 2019 в 8:02 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHOPogolik_dp_ua (@shopogolik_dp_ua) 19 Май 2019 в 5:30 PDT

Мереживний купальник 2019

Модний купальник 2019 може бути романтичним. Невагоме мереживо та ніжні рюші –один із головних модних трендів нового пляжного сезону.

Декор може розташовуватися будь-де: на лямках, на талії, на чашечках.

Але май на увазі: мереживо додає фігурі об’єму.

Тому використовуй його саме в тих місцях, куди хочеш візуально додати обсягу.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская Одежда Обувь Украина (@little_black_dress_ua) 18 Июн 2018 в 3:02 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда.Обувь. Аксессуары (@odezhda.bestija1) 16 Май 2019 в 1:21 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@big.shopping) 4 Мар 2019 в 8:12 PST

Спортивний купальник 2019

Цього літа купальники в спортивному стилі можна носити не тільки на тренування в басейн, але й на пляж.

Вони ідеально сидять по фігурі і роблять силует стрункішим.

Якщо хочеш придбати справді модний спортивний купальник – не бійся яскравих кольорів та сміливих принтів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация отОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И ТАНЦЕ (@all4dance) 6 Июн 2019 в 2:26 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дизайнерские купальники (@ini_bikini) 27 Фев 2019 в 5:41 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники и бельё. Москва (@kupalnikiss) 23 Янв 2019 в 5:56 PST

Купальник з довгим рукавом 2019

Якщо ти прагнеш додати до свого образу оригінальності, зверни увагу на фасони купальників із довгим рукавом.

Вони здатні легко приховати зайві кілограми. А головне – відмінно захистять твої ніжні плечі від обгорання.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от POSEIDON (@poseidon_moscow) 21 Апр 2017 в 1:59 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Купальники в Алматы (@kupalniki_alm) 19 Фев 2019 в 7:12 PST



Нагадаємо, раніше ми розповідали, який одяг на море варто взяти з собою.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.