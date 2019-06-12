Як обрати модний купальник 2019: головні пляжні тренди

Як обрати модний купальник 2019? Ранок у Великому Місті зібрав трендові моделі купальників, які зроблять тебе королевою цього літа.
Мінімалістичний купальник 2019
Девіз цьогорічної пляжної моди – нічого зайвого. Саме тому мінімалістичні купальники у 2019 році стали справжнім трендом.
Однотонний суцільний купальник нюдових відтінків не лише ідеально підкреслить твоє почуття стилю, але й залишиться актуальним ще не один сезон.
Також у тренді лаконічні купальники білого та чорного кольорів.
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Асиметричний купальник 2019
У ТОП модних купальників 2019 року впевнено увірвався асиметричний купальник із ліфом на одне плече.
Такий фасон не лише оригінально виглядає, але й допомагає візуально скорегувати фігуру.
Адже основний акцент робиться на зоні декольте, що відволікає увагу від нижньої частини тіла.
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Купальник з високою посадкою 2019
Купальник із високою талією також неймовірно популярний у сезоні літо 2019.
Зверни увагу: резинка плавок повинна знаходитися вище лінії талії, а от стегна мають бути максимально відкритими.
Така модель візуально зробить ноги довшими, а тебе – вищою.
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Мереживний купальник 2019
Модний купальник 2019 може бути романтичним. Невагоме мереживо та ніжні рюші –один із головних модних трендів нового пляжного сезону.
Декор може розташовуватися будь-де: на лямках, на талії, на чашечках.Також по темі: Модний літній манікюр 2019: головні тренди та ідеї для дизайну Модні зачіски на літо 2019 | ідеї для нового образу Красиво та безпечно: 7 правил ідеальної засмаги
Але май на увазі: мереживо додає фігурі об’єму.
Тому використовуй його саме в тих місцях, куди хочеш візуально додати обсягу.
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Спортивний купальник 2019
Цього літа купальники в спортивному стилі можна носити не тільки на тренування в басейн, але й на пляж.
Вони ідеально сидять по фігурі і роблять силует стрункішим.
Якщо хочеш придбати справді модний спортивний купальник – не бійся яскравих кольорів та сміливих принтів.
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Купальник з довгим рукавом 2019
Якщо ти прагнеш додати до свого образу оригінальності, зверни увагу на фасони купальників із довгим рукавом.
Вони здатні легко приховати зайві кілограми. А головне – відмінно захистять твої ніжні плечі від обгорання.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, який одяг на море варто взяти з собою.
Аліна Литвиненко
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