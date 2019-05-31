Місячний календар краси на червень 2019

Календар краси на червень 2019 року – це саме те, що тобі потрібно. Ранок у Великому Місті зібрав в одному матеріалі всі найкращі дати, коли можна і треба проводити будь-які маніпуляції зі своєю зовнішністю: стрижки, манікюр, педикюр, депіляцію, походи до косметолога. Готова? Тоді поїхали. Читай нижче.
Календар краси на червень 2019 року
1 червня: це день, коли місяць знаходиться в сузір’ї Тельця, а це означає, що прийшов час підстригти волосся. Це значно покращить твоє самопочуття та стан здоров’я загалом. Можеш навіть проекспериментувати з кольором волосся. Окрім того, 1 червня – ідеальний день, щоб зробити манікюр та педикюр. Якщо плануєш робити маску для обличчя, то використовуй для цього лише натуральні компоненти. І на закріплення вдалого дня – сходи на масаж.
2 червня: можеш спокійно йти до перукаря, щоб змінити зачіску, але волосся краще не фарбувати. Просто перенеси це на інший день. У цей день добре було б підстригти нігті, адже разом з ними ти позбудешся комплексів і страхів. І обов’язково попіклуйся про свої стопи.
4 червня: стрижка, зроблена в цей день, дозволить відкрити нові горизонти і додасть тобі впевненості в собі. 4 червня – вдалий день, щоб піти до косметолога і зробити глибоку чистку обличчя. І все, далі можеш відпочивати.
5-6 червня: просто зроби собі масаж обличчя. Більше маніпуляцій з тілом у ці дні не треба проводити.
7 червня: можна повертатись до нігтів та волосся. Це прекрасний день, щоб навідатись до перукаря, змінити колір волосся, зробити манікюр і маску для обличчя на натуральній основі.
8-9 червня: ці дні найбільш вдалі, щоб зайнятися зачіскою. Волосся, підстрижене в цей день, обіцяє бути густим, об’ємним, а ще буде швидко рости.
10 червня: вдалий час, щоб фарбувати волосся в темний колір. Якщо попіклуватися про нігті у цей день, то вони стануть більш міцними та будуть швидко рости.
12 червня: ніяких стрижок і манікюрів робити не варто, краще сходи на аеробіку або танці. Якраз вдалий час.
14 червня: хороший день, щоб зайнятися целюлітом. Сходи на масаж, результати тебе неодмінно порадують. А ще підстрижи нігті, тоді всі тривоги та сумніви зникнуть.
15-16 червня: знайди час для себе. Зроби косметичну маску, ти будеш приємно здивована результатами. А ще 15 червня – дуже вдалий день, щоб помити волосся.
18-19 червня: вдалий час, щоб зайнятися своїм тілом та шлунком. Давно хочеш схуднути? Так займись нарешті цим. І обов’язково переглянь свій раціон харчування. Окрім того, 18-19 червня дуже вдалі дні для проведення різноманітних косметичних процедур і для депіляції.
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20 червня: зроби стрижку в цей день і отримай заряд енергії. Вдалий час, щоб стати блондинкою. А якщо ще й манікюр із педикюром зробиш, то захистиш себе від злих заздрісників.
21-22 червня: цими днями варто зайнятися шкірою обличчя. Зроби маску сама або сходи до косметолога. Від стрижок, манікюрів та епіляцій – краще всього відмовитись.
23 червня: а ось цей день дуже вдалий для експериментів. Хочеш нову зачіску та колір волосся – сміливо роби і навіть не сумнівайся. А ще добре робити депіляцію, після неї довго ще будуть відростати волоски.
24 червня: якщо в цей день пофарбувати волосся в натуральний колір, то цим ти притягнеш до себе потрібних людей. А нова зачіска принесе вдачу.
26-27 червня: дуже вдалі дні для депіляції. Ніяких маніпуляцій із волоссям та нігтями проводити не треба, лиш змасти руки зволожуючим кремом. Вони цього дуже потребують.
28 червня: підстрежеш нігті в цей день – продовжиш собі життя. А стрижка зміцнить волосся.
Якщо ти не знайшла в списку дат, на які запланувала процедури, то це означає, що від них у ті дні краще відмовитись.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, про літній манікюр 2019. Там ми зібрали безліч стильних ідей для дизайну.
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