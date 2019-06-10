Щоб довше лишатися в красивому тілі, потрібно знати, як правильно доглядати за шкірою. Цього разу Ранок у Великому Місті підготував для тебе матеріал про прості процедури на кожен день для догляду за шкірою влітку. Читай і запам’ятовуй.

Влітку наше тіло знаходиться під впливом багатьох негативних факторів.

Сонячне проміння – викликає опіки. Спека – робить шкіру жирною.

А пил – забруднює шкіру і забиває пори.

Тому при таких умовах потрібно навчитися правильно доглядати за шкірою влітку.

Поради на кожен день: як доглядати за шкірою влітку?

Очищуй шкіру вранці та ввечері. Для цього використовуй м’які засоби, які не містять спирту. Звичайне мило – теж не підходить.

Пам’ятай, влітку не можна робити глибокі пілінги для очищення шкіри, адже в цю пору вона позбавлена захисту, і як тільки ти вийдеш на вулицю, вона швиденько обгорить.

1-2 рази на тиждень роби собі очищувальні маски. Це дозволить більш глибоко очистити шкіру і надовше зберегти її свіжою.

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Використовуй легкий крем для обличчя, який містить сонцезахисний фактор. Жирний крем – не підходить.

Не потрібно наносити крум товстим шаром, лише трішки, щоб не забити пори. Крем не повинен лишати жирного блиску – врахуй це.

У спеку шкіра найбільше страждає від зневоднення, тому такий догляд вкрай необхідний.

Пий багато простої очищеної води. Не менше 1,5 літра на день.

Налягай на сезонні овочі та фрукти. Це важливо. Адже вони будуть надавати твоїй шкірі всі необхідні вітаміни.

Не забувай про сонцезахисний крем. На жаль, як би сильно не подобалось засмагати, та це не зовсім корисно для нашої шкіри. Тому користуйся засобом для захисту від сонця або для безпечної засмаги.

Чим більше ми засмагаємо, тим швидше старіє наша шкіра. Тому її необхідно постійно зволожувати.

І ще, не забувай про сонцезахисні окуляри, щоб вберегти очі від надмірної міміки. Якщо під сонячним промінням ми будемо жмуритись, то швидко з’являться гусячі лапки навколо очей, а позбутися їх ох як не легко.

Пам’ятайте, догляд за своїм тілом – вкрай важлива процедура. Якщо почати піклуватися про неї змолоду, то згодом ти собі подякуєш.

Алла Гичка

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