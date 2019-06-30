Модні зачіски на літо 2019 | ідеї для нового образу

Модні зачіски на літо 2019 вражають своєю різноманітністю. Ти готова експериментувати? Тоді уважно продивися нашу добірку кращих зачісок.
Ранок у Великому Місті хоче, щоб ти була красивою з ніг до голови, тому спеціально підібрав для тебе найкращі зачіски на літо 2019 року і, до того ж, для різної довжини волосся. Дивися і пробуй вже зараз на собі.
Зачіски на коротке волосся
Коротке волосся – це завжди зручно, а літом – взагалі ідеальний варіант.
Ось тобі кілька простих зачісок на швидку руку. Вони навряд чи займуть більше 5 хвилин. Якщо хвостик ще не заплітається, то найкраще злегка підкручувати волосся і плести косички.
Зачіска №1
Зачіска №2
Зачіска №3
Модні зачіски на волосся середньої довжини
Якщо у тебе волосся середньої довжини, то вважай, що тобі пощастило. У цьому випадку з волоссям можна дещо поекспериментувати.
Зачіска №1 на середнє волосся
Зачіска №2
Зачіска №3
Модні зачіски на літо для довгого волосся
Власниці довгого волосся мають вкрай великий вибір.
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Можна ходити з розпущеним волоссям, заплетеним у хвостик, можна плести широкі коси або ж робити високий хвіст. Та ми вирішили запропонувати тобі на літо кілька цікавих зачісок.
Зачіска на довге волосся №1
ТОП 3 модні зачіски на літо 2019
Отож, тепер ти знаєш, які зачіски модні літом 2019 року. Не бійся експериментувати з зовнішністю, адже красива зачіска гарантовано принесе тобі радість.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, про літній манікюр. Дивись у матеріалі ідеї дизайну.
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