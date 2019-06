Юлія Мендель стала прес-секретарем Зеленського. Що про неї відомо?

Прес-секретарем президента України Володимира Зеленського стала київська журналістка Юлія Мендель. Аби зайняти цю посаду, вона виграла конкурс, у якому брало участь близько 4 тисяч чоловік.

Основними вимогами до кадндидатів було знання мінімум трьох мов, досвід у журналістиці або публічній сфері та готовність у разі необхідності працювати 24/7.

Серед особистих якостей кандидатів особливу увагу звертали на стресостійкість, світоглядні позиції та почуття гумору.

Що відомо про Юлію Мендель?

Юлії Мендель 32 роки. Дівчина народилася в Херсоні, а от журналістиці вчилася вже у столиці.

У різні роки Юлія працювала на телеканалах ICTV, Еспресо-TV та Інтер.

Писала матеріали до українського випуску Forbes та американської медіакомпанії Politico.

Співпрацює з виданням The New York Times.

Також по темі: Зеленский обречен оказаться на распутье с тремя сценариями – Казарин Что ждет Елену Зеленскую: какая роль первой леди страны Повне перезавантаження: Зеленський розпускає Верховну Раду – коли?

Юлія на власні очі бачила, як працюють провідні американські медіа.

У 2016 році вона брала участь у тренінгу для журналістів у Єльському університеті США.

А за рік до цього за програмою Міжнародного інституту преси побувала в редакціях провідних американських ЗМІ: The New York Times, CNN, The Wall Street Journal.

Чим займається прес-секретар президента України?

Висвітлює діяльність Президента України та доносить до ЗМІ офіційну позицію з актуальних питань.

Організовує брифінги, прес-конференції та інші публічні заходи, у яких бере участь голови держави.

Аналізує, що пишуть про Президента у ЗМІ – та доносить до нього цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про першу леді України Олену Зеленську.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.