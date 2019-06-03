Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Юлія Мендель стала прес-секретарем Зеленського. Що про неї відомо? / 03.06.2019 14:55

Юлія Мендель стала прес-секретарем Зеленського. Що про неї відомо?

0
Фото: www.facebook.com/zeUkraina.2019

Прес-секретарем президента України Володимира Зеленського стала київська журналістка Юлія Мендель. Аби зайняти цю посаду, вона виграла конкурс, у якому брало участь близько 4 тисяч чоловік.

Основними вимогами до кадндидатів було знання мінімум трьох мов, досвід у журналістиці або публічній сфері та готовність у разі необхідності працювати 24/7.

Серед особистих якостей кандидатів особливу увагу звертали на стресостійкість, світоглядні позиції та почуття гумору.

Що відомо про Юлію Мендель?

Юлії Мендель 32 роки. Дівчина народилася в Херсоні, а от журналістиці вчилася вже у столиці.

У різні роки Юлія працювала на телеканалах ICTV, Еспресо-TV та Інтер.

Писала матеріали до українського випуску Forbes та американської медіакомпанії Politico.

Співпрацює з виданням The New York Times.

Також по темі: Зеленский обречен оказаться на распутье с тремя сценариями – Казарин Что ждет Елену Зеленскую: какая роль первой леди страны Повне перезавантаження: Зеленський розпускає Верховну Раду – коли?

Юлія на власні очі бачила, як працюють провідні американські медіа.

У 2016 році вона брала участь у тренінгу для журналістів у Єльському університеті США.

А за рік до цього за програмою Міжнародного інституту преси побувала в редакціях провідних американських ЗМІ: The New York Times, CNN, The Wall Street Journal.

Юлія Мендель фото

Чим займається прес-секретар президента України?

  • Висвітлює діяльність Президента України та доносить до ЗМІ офіційну позицію з актуальних питань.
  • Організовує брифінги, прес-конференції та інші публічні заходи, у яких бере участь голови держави.
  • Аналізує, що пишуть про Президента у ЗМІ – та доносить до нього цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про першу леді України Олену Зеленську.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Володимир Зеленський, Україна, Юлія Мендель
03.06.2019 14:55
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати