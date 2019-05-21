Зеленский обречен оказаться на распутье с тремя сценариями – Казарин

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась. Однако сразу после нее новому президенту придется оказаться на распутье, уверен политический обозреватель Павел Казарин.

Новый президент обречен оказаться на былинной развилке с тремя сценариями. Два из которых убьют его рейтинг, а третий – страну.

Первый сценарий – стать президентом войны

В избирательной кампании повестка бегства от империи принадлежала Петру Порошенко – и те, кто голосовал против пятого президента Украины привыкали обесценивать его лозунги. Но в том и штука, что эта повестка никуда не исчезнет.

Хотя бы потому, что никуда не исчезнет Россия. Которая уже начинает проверять новоизбранного президента на прочность.

Паспортизация оккупированных территорий, переговоры по газовому контракту, ограничение экспорта нефтепродуктов – очень скоро Владимиру Зеленскому придется окунуться в тему войны с головой.

И он рискует обнаружить, что эта проблема не имеет легких решений. Сложно «договариваться посередине», когда от тебя ждут капитуляции. Вполне может оказаться, что эта повестка утрамбует Зеленского в пространство политически возможного.

В то самое пространство, в котором «минские соглашения», «сотрудничество с МВФ», символический контур по периметру страны и прочее «ни шагу назад».

Проблема лишь в том, что эта повестка обречена снижать его рейтинг. Победа в нынешней войне не может быть быстрой – а обыватель ждет скорого и неизбежного счастья.

Разрыв между реальностью и ожиданиями создаст ту самую пропасть, в которую рухнет рейтинг любого политика.

Второй сценарий – президент борьбы с коррупцией

Стоит сразу оговориться, что «антикоррупцию» в нашей стране принято расшифровывать максимально широко.

Для кого-то борьба с коррупцией – это разгосударствление, дебюрократизация и война с клановой системой.

Для кого-то – это судебные процессы, приговоры и конфискации. Для кого-то – и вовсе политкорректный синоним классовой борьбы.

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Но любая форма воплощения этой повестки тоже обрекает на снижение рейтинга. Потому что борьба за смены правил игры – это борьба против существующих финансово-промышленных групп и кланов.

Ресурсы которых суммарно превышают ресурсы, которые есть у государства. И если кланы почувствуют угрозу – они станут торпедировать любого, кто объявит им войну.

Публичный образ президента-«чудотворца» будут растаптывать при любой попытке переиначить правила игры.

Третий сценарий – президент холодильника

Повестку «зубожiння» продвигали так активно, а Зеленский был столь неконкретен, что он обречен стать заложником чужих обещаний. От него ждут снижения тарифов, роста зарплат, падения цен и новых коммунальных платежек.

Его команда пытается осторожно дистанцироваться от программы «тимошенко-каплина», но рано или поздно гамлетовский вопрос потребует однозначного ответа.

Можно остаться в рамках реальности – и объявить, что тарифы определяются не желаниями, а экономикой. Призвать к рациональности и предложить программы энергосбережения.

Приводить в пример соседние страны и доказывать, что все имеет свою цену. Платой за ответственность опять же станет рейтинг. Никто не прощает кражу мечты – а для многих украинских избирателей новый президент был надеждой на одномоментное обогащение.

Чем честнее будет позиция Владимира Зеленского – тем быстрее его рейтинг сравняется с цифрами предшественника.

Реальность в том, что аттракцион невиданной щедрости может иметь лишь одного спонсора – Россию.

Ради обнуления украинского дрейфа Кремль может пойти на уступки. Снизить цены на газ. Выделить кредиты. И заново погрузить Украину в пространство политической коррупции и «русского мира».

Владимир Зеленский обречен оказаться на этой развилке уже очень скоро. Загвоздка в том, что чем полезнее новый президент решит оказаться для страны – тем сильнее его будут ненавидеть.

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Напомним, ранее Павел Казарин рассказал, почему Москва не будет поддерживать Зеленского

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