Что ждет Елену Зеленскую: какая роль первой леди страны

Елена Зеленская стала первой леди страны.
Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация нового президента Украины – Владимира Зеленского. Он принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность.
А первую леди народ не избирает, в отличие от своего президента. Эту должность супруга нового лидера получает автоматически.
Да, этот титул почетный и престижный, но быть идеальной женой политика непросто. Это своего рода высшая миссия, которой, как и президентству, составляют свои рейтинги.
Какую же роль обычно играет The First Lady in the Land и чем будет заниматься Елена Зеленская.
Имидж и поддержка
Всем известно, что за сильным мужчиной часто стоит не менее сильная и мудрая женщина.
И это далеко не значит, что она руководит второй половинкой, играя роль серого кардинала.
Это означает, что леди вдохновляет и поддерживает своего супруга.
Жена главы государства часто становится образцом женского стиля, а также создает образ своему мужчине.
Так что, прежде всего, как все любящие жены, первая леди поддерживает главу государства и часто создает ему определенный имидж.
Именно поэтому ее личность и будущая деятельность также весома.
У каждой первой леди свой характер, манера одеваться и держаться на публике, а также своя роль в политической жизни страны.
Ведь сложно представить Петра Порошенко без супруги Марины, Джона без Жаклин Кеннеди, Барака Обаму без Мишель, Эммануэля Макрона без Бриджит и теперь будет сложно представить Владимира Зеленского без его супруги Елены.
Благотворительность
Первые леди часто создают собственные фонды в поддержку молодежи, военных семей, людей с инвалидностью, многие также выступают за равноправия женщин и мужчин, а также против разного вида дискриминации.
Они доказывают, что красота спасет планету, и хотят быть в глазах нации посланницей мира и добра.
Жены глав государств часто активно защищают окружающую среду и устраивают образовательные саммиты.Також по темі: Олена Зеленська: що відомо про майбутню першу леді
Например, Мишель Обама за восемь лет в президентском доме создала множество инициатив, которые сегодня продолжает и Милания Трамп.
Так, 44-я первая леди поддерживала военные семьи, молодежь, выступала против детского ожирения и даже поддерживала ЛГБТ-движение.
Марина Порошенко тоже много занимается благотворительностью. Она председатель Совета Благотворительного фонда Петра Порошенко и Украинского культурного фонда.
Жена пятого президента представляет Украину на международной арене в вопросах гуманитарной и социальной деятельности, а также она инициатор проекта для социализации детей с инвалидностью и создания для них доступной образовательной среды.
Дипломатия
Первые леди поддерживают дипломатические отношения и с женами глав других государств.
Они часто устраивают женские саммиты, где создают множество социально-важных программ.
При этом, бывает, что первые леди вмешиваются в политические дела страны.
Вспомним, как Хиллари Клинтон выдвинула свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии во время выборов 2008 года, а в 2016 году стала одним из основных кандидатов.
А вот две первые леди Аргентины — Исабель Мартинес де Перон и Кристина Фернандес де Киршнер смогли сменить на посту президента Аргентины своих мужей. К тому же, Исабель Перон стала первой женщиной-президентом в мире.
Чем же именно решит заниматься новая первая леди Украины пока неизвестно.
Елена Зеленская в интервью Сегодня рассказала, что ей было бы интересно встретиться с любой первой леди.
– Мне бы было любопытно с ними пообщаться, ведь в любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не стараюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я посмотрела несколько фотографий, но не более того, – заявила супруга Зеленского.
Напомним, ранее мы давали модные образы Елены Зеленской.
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