Олена Зеленська: що відомо про майбутню першу леді

Володимир Зеленський скоро стане президентом України. Його дружина, Олена Зеленська, ще офіційно не обійняла статус першої леді, та вже встигла наробити галасу в інтернеті і заявила, ніби планує попрощатися із соціальною мережею Facebook.

Що відомо про майбутню першу леді?

Олена Зеленська, у дівоцтві – Кияшко, стане наймолодшою першою леді України. Сорокаоднорічна Олена, як і Володимир, родом із Кривого Рогу. Кажуть, що вони з чоловіком навчалися у паралельних класах у школі, але познайомилася з ним вже у студентські роки.

Жінка закінчила Криворізький Національний університет, вчилася на будівельному факультеті. За фахом вона – архітектор, а за покликанням – сценарист, уже понад 15 років пише сценарії для розважальних шоу.

У 2003 пара одружилися, а через п’ять років вони стали батьками: виховують доньку Олександру та сина Кирила.

У тих нечисленних інтерв’ю, які дала майбутня перша леді, вона говорила, що хоче залишитися працювати в тій сфері, у якій працює зараз, та бути непублічною.

«Якщо це можливо, я б хотіла займатись тим, чим я займалась. З іншого боку, мені кажуть: є ж перші леді, які створюють фонди і займаються благодійністю. Я дуже серйозно до цього ставлюся, адже це величезна відповідальність. У це треба повністю зануритись, і я з цього приводу переживаю. З іншого боку, я розумію, що така персона, як перша леді, може привернути увагу до проблем тих, хто дійсно може допомогти. Тобто це персона, яка може гарантувати результат.Для мене це дуже складно»

Також дивіться Чого українці чекають від президента Зеленського?

Фейсбук-скандал

Проте, як би їй не хотілося залишитися в тіні свого чоловіка, увага громадськості була прикута до Олени навіть під час передвиборчої гонки.

Користувачі соцмереж обурилися її репосту російського пропагандистського ЗМІ в 2014 році. У дописі було написано, що людина, яка відправить дані про переміщення українських військ, отримає винагороду. Зеленську навіть внесли до списку сайту «Миротворець».

Проте, потім виявилося, що це помилка. Її видалили з бази. З’ясувалося, до цього репосту, який опублікувала Олена, був допис, і її не правильно зрозуміли.

Як результат, після скандалу, Олена заявила, що планує піти з соціальних мереж, так би мовити «попрощатися з Фейсбуком».

Статки Зеленської

Щодо матеріальних статків Олени Зеленської. У декларації Володимира Зеленського за 2017 рік зазначено, що вона володіє двома квартирами, одна з них – знаходиться в Ялті на території окупованого Криму. На Володимира також оформлена численна нерухомість.

Окрім нерухомості, згідно з декларацією за 2017 рік, у власності Олени є елітна іномарка вартістю приблизно 68 тисяч доларів, три люксові годинники, а також діамантова прикраса.

За словами Олени, вона поки не знає, чим буде займатися в ролі першої леді держави. При цьому відчуває відповідальність та бажає, щоб у її житті залишилася сценарна справа.

Якщо Олена Зеленська обере публічний шлях, схоже, що навчатися бути першою леді вона буде так би мовити на ходу.

Також читайте Что ждет Елену Зеленскую: какая роль первой леди страны

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.