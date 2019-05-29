Магнітні бурі в червні 2019 – календар небезпечних дат

Коли очікуються магнітні бурі в червні 2019, та як пережити геомагнітні сплески метеозалежним людям.
Ранок у Великому Місті створив календар магнітних бур і зібрав найважливіші поради, які допоможуть вам без проблем пережити небезпечні дні.
Коли будуть магнітні бурі в Україні – розклад магнітних бур на червень 2019
Перший місяць літа буде відносно спокійним: великих геомагнітних коливань спеціалісти не прогнозують.
Але метеочутливим людям розслаблятись не варто: у першій половині червні на українців чекає кілька магнітних бур середньої потужності.
- 8 червня та 9 червня – магнітні бурі середньої сили;
- 10 червня – слабка магнітна буря.
Як магнітні бурі впливають на здоров’я
Під час піку сонячної активності у багатьох українців виникає головний біль, загальна слабкість, емоційні перепади, тахікардія та підвищений артеріальний тиск.
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Крім того, зростає ризик депресій та нервових зривів.
Як захиститися від впливу магнітних бур
- Уникайте стресів та надмірних фізичних навантажень
- Намагайтеся не зосереджуватися на проблемах і налаштуватися на позитив.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі та частіше провітрюйте кімнату
- Пийте не менш ніж 1,5 літра чистої води на день
- Уникайте важкої їжі та алкоголю
- Включіть до раціону якомога більше фруктів та овочів
Нагадаємо, раніше ми розповідали, для кого небезпечні магнітні бурі.
Аліна Литвиненко
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