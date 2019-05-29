Магнітні бурі в червні 2019 – календар небезпечних дат

Коли очікуються магнітні бурі в червні 2019, та як пережити геомагнітні сплески метеозалежним людям.

Ранок у Великому Місті створив календар магнітних бур і зібрав найважливіші поради, які допоможуть вам без проблем пережити небезпечні дні.

Коли будуть магнітні бурі в Україні – розклад магнітних бур на червень 2019

Перший місяць літа буде відносно спокійним: великих геомагнітних коливань спеціалісти не прогнозують.

Але метеочутливим людям розслаблятись не варто: у першій половині червні на українців чекає кілька магнітних бур середньої потужності.

8 червня та 9 червня – магнітні бурі середньої сили;

10 червня – слабка магнітна буря.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Під час піку сонячної активності у багатьох українців виникає головний біль, загальна слабкість, емоційні перепади, тахікардія та підвищений артеріальний тиск.

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Крім того, зростає ризик депресій та нервових зривів.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Уникайте стресів та надмірних фізичних навантажень

Намагайтеся не зосереджуватися на проблемах і налаштуватися на позитив.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі та частіше провітрюйте кімнату

Пийте не менш ніж 1,5 літра чистої води на день

Уникайте важкої їжі та алкоголю

Включіть до раціону якомога більше фруктів та овочів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, для кого небезпечні магнітні бурі.

Аліна Литвиненко

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