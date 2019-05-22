Модний літній манікюр 2019: головні тренди та ідеї для дизайну

Модний літній манікюр 2019 року радує свіжими ідеями та несподіваними рішеннями.

Аби цього літа твої нігті виглядали ідеально, Ранок у Великому Місті зробив добірку головних манікюрних трендів нового сезону. Дивіться та надихайтеся!

Фрукти на нігтях

Соковиті фрукти на нігтях – справжній must-have літнього манікюру 2019.

Яскрава полуниця, екзотичні кокоси, налиті сонцем дині – цього літа будь-який варіант буде доречним.

А особливо стильно виглядатиме матовий фруктовий манікюр.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр. Великий Новгород. (@nkmanik53) 15 Апр 2019 в 11:50 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Лубенская (@amina_al_fim) 6 Авг 2018 в 11:57 PDT

Нейл-арт на білому фоні

Одна з головних модних тенденцій для літнього манікюру – нейл-арт на білому фоні.

Оригінальні візерунки та надписи на білому виглядають ефектно та вишукано.

А ще – такий манікюр максимально універсальний. Він ідеально виглядатиме як на шаленій вечірці, так і в офісі.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Покорская (@pokorskaya_nails) 19 Май 2019 в 3:48 PDT







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dizain_nogti.best 19 Май 2019 в 3:28 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nice_neat_nails (@nice_neat_nails) 16 Май 2019 в 8:58 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тетяна (@tatiana_konolosh_nails) 19 Май 2019 в 5:31 PDT

Комахи на нігтях

Неочікуваним трендом літнього манікюру стане зображення… комах!

Сонечка, стрекози та інші жучки – алишилося лише обрати, хто вам більше до вподоби 🙂



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Москвитина.Баева (@katyamos.nail) 2 Июл 2018 в 1:04 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ногти .Маникюр. Брест (@anzhelika_09_05) 25 Авг 2018 в 11:57 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Янина Панченко Yanina&manicurE (@yanina_panhcenko) 30 Июл 2018 в 6:36 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гаркуша Анюта (@eminails_spb) 15 Авг 2017 в 12:12 PDT

Negative space

Лаконічний Negative space, або ж «голий» манікюр, впевнено підкорює серця модниць у цьому сезоні. Адже ідеально виглядає на нігтях будь-якої форми і довжини.

У цьому виді нейл-арту для створення малюнка кольоровим лаком покривається не весь ніготь, а лише його частина.

Тож Negative space виглядає так, ніби кольоровий лак нанесений на «голі» нігті.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail It! Magazine (@nailitmag) 14 Май 2019 в 10:39 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Казань, Проспект Ямашева 33 (@julia_moroz_nailqueen) 20 Май 2019 в 12:10 PDT

Кольоровий френч

Французький манікюр ніколи не виходить із моди. Але в цьому сезоні варто робити його кольоровим.

І навіть доповнювати ненав’язливими малюнками.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Ноготок (@tatyana_nailszp) 28 Мар 2019 в 6:48 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена наращивание ногтей (@nails_e_l_e_n_a) 21 Май 2019 в 7:10 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАРАЩИВАНИЕ ПЕДИКЮР ДЕДОВСК (@meganogti) 18 Май 2019 в 1:24 PDT

Квітковий принт

Ну погодьтеся, яке літо без квітів! Такий дизайн нігтів ідеально підходить під легкі та яскраві літні образи.

Романтичні ромашки, вишукані магнолії, ніжні польові квіти – влітку чудово виглядатиме будь-який варіант!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна (@anna_manicure_art) 20 Май 2019 в 11:32 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Shlandiy (@inessa_magicnails) 21 Май 2018 в 10:42 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лидия Фишер (@lidia_nail.art_nsk) 26 Фев 2019 в 6:48 PST

Однотонні нігті

Однотонні нігті у моді завжди. Не став винятком і сезон весна-літо 2019.

Актуальні кольори манікюру літа 2019 – досить різноманітні.

Це і ніжний рожевий, і пастельний бежевий, і яскраві жовтий, блакитний та бірюзовий.

Не здає своїх позицій і вічна класика: червоний манікюр залишиться в тренді і цього літа.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОГТЕВАЯ СТУДИЯ (@nailatelier_ekb) 21 Май 2019 в 4:39 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram #наращиваниеногтейнижнийновгород #однотонныйманикюрнн #наращиваниеногтейнн Публикация от (@anna_nails_at_home) 3 Апр 2019 в 10:05 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Нижний Новгород (@topstudionn) 28 Апр 2018 в 11:17 PDT

Аліна Литвиненко

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