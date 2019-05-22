Модний літній манікюр 2019: головні тренди та ідеї для дизайну

Модний літній манікюр 2019 року радує свіжими ідеями та несподіваними рішеннями.
Аби цього літа твої нігті виглядали ідеально, Ранок у Великому Місті зробив добірку головних манікюрних трендів нового сезону. Дивіться та надихайтеся!
Фрукти на нігтях
Соковиті фрукти на нігтях – справжній must-have літнього манікюру 2019.
Яскрава полуниця, екзотичні кокоси, налиті сонцем дині – цього літа будь-який варіант буде доречним.
А особливо стильно виглядатиме матовий фруктовий манікюр.
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Нейл-арт на білому фоні
Одна з головних модних тенденцій для літнього манікюру – нейл-арт на білому фоні.
Оригінальні візерунки та надписи на білому виглядають ефектно та вишукано.
А ще – такий манікюр максимально універсальний. Він ідеально виглядатиме як на шаленій вечірці, так і в офісі.
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Комахи на нігтях
Неочікуваним трендом літнього манікюру стане зображення… комах!
Сонечка, стрекози та інші жучки – алишилося лише обрати, хто вам більше до вподоби 🙂
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Публикация от Янина Панченко Yanina&manicurE (@yanina_panhcenko)
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Negative space
Лаконічний Negative space, або ж «голий» манікюр, впевнено підкорює серця модниць у цьому сезоні. Адже ідеально виглядає на нігтях будь-якої форми і довжини.
У цьому виді нейл-арту для створення малюнка кольоровим лаком покривається не весь ніготь, а лише його частина.
Тож Negative space виглядає так, ніби кольоровий лак нанесений на «голі» нігті.
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Кольоровий френч
Французький манікюр ніколи не виходить із моди. Але в цьому сезоні варто робити його кольоровим.
І навіть доповнювати ненав’язливими малюнками.
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Квітковий принт
Ну погодьтеся, яке літо без квітів! Такий дизайн нігтів ідеально підходить під легкі та яскраві літні образи.
Романтичні ромашки, вишукані магнолії, ніжні польові квіти – влітку чудово виглядатиме будь-який варіант!
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Публикация от маникюр Уфа | японский маникюр (@nailresidence)
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Однотонні нігті
Однотонні нігті у моді завжди. Не став винятком і сезон весна-літо 2019.
Актуальні кольори манікюру літа 2019 – досить різноманітні.
Це і ніжний рожевий, і пастельний бежевий, і яскраві жовтий, блакитний та бірюзовий.
Не здає своїх позицій і вічна класика: червоний манікюр залишиться в тренді і цього літа.
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Публикация от (@anna_nails_at_home)
Аліна Литвиненко
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