Як очистити підошву кросівок? Прості лайфхаки

Коли чистиш кросівки, здається, що смужка на підошві вже ніколи не буде білосніжною. Однак журналісти Ранку у Великому Місті знайшли, як вирішити цю проблему, і вже перевірили лайфхаки.

Часто в наших кросівках страждає носова частина. В Інтернеті кажуть, що є ефективний спосіб, як відчистити бруд.

Проблема: бруд на взутті Вирішення: молоко + крохмаль

Наливаємо дві ложки молока, додаємо ложку крохмалю, перемішуємо та обережно наносимо суміш на взуття. Важливо не зачепити тканину, щоб на ній не лишилося плям. Залишаємо кросівки на кілька хвилин, щоб суміш підсохла, і після цього витираємо. Бруд буде стиратися без будь-яких зусиль.

Вердикт: працює

Кажуть, рятівник усіх та всього – оцет. Перевіримо?

Проблема: брудне взуття Вирішення: оцет + ацетоновий засіб для зняття лаку з нігтів

Розведіть ложку оцту з ложкою засобу для зняття лаку. Цим натирайте брудну смужку взуття. Бруд очищається миттєво. Однак є страх, якщо така суміш потрапить на тканину, то зіпсує її.

Вердикт: працює

Оцет із засобом для зняття лаку і крохмаль з молоком – дві суміші, які чудово впоралися з брудом. Але не вірте всьому, що пишуть в Інтернеті. Вірте нам. Ми перевіримо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відчистити мікрохвильовку від бруду.

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