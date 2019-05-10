Як почистити клавіатуру комп’ютера за кілька хвилин

Як почистити клавіатуру комп’ютера чи ноутбука в домашніх умовах? В інтернеті пишуть, що допоможе пензлик для малювання, ластик і навіть фен!

Журналісти Ранку у Великому Місті перевірили популярні лайфхаки і з’ясували, які з них працюють, а які ні.

Як почистити клавіатуру ластиком

Буває так, що від частого контакту пальців і клавіатури кнопки вкриваються брудом, стають ніби засалені. В інтернеті радять діставати ластик.

Принцип роботи гумки такий, як і коли стираєте олівець. Тобто берете та стираєте ластиком бруд з клавіш.

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Здається, це була божевільна ідея. Гумка почала розсипатися і падати під клавіші, бруд майже не відстав. Такий спосіб хіба більше забруднить клавіатуру.

Вердикт: не працює

Як почистити клавіатуру феном

У вашій клавіатурі багато крихт? Їх допоможе вичистити фен!

Переверніть клавіатуру та починайте її «сушити» точно, як волосся. Але – на холодному режимі сушки. Фен справляється чудово.

Всілякі крихти просто вилітають з-під клавіш.

Вердикт: працює

Як почистити клавіатуру пензликом для малювання

Переверніть клавіатуру на бік або догори ногами. Ворсистий кінець пензлика помістіть між клавішами та, прокручуючи, вимітайте сміття.

Пензлик вичищає крихти, а також збирає пилюку.

Здається це чудовий спосіб, адже за рахунок тоненьких волосин пензлик може проникнути в будь-яку частину клавіатури.

Вердикт: працює

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