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ICTV / Ранок / Як почистити клавіатуру комп’ютера за кілька хвилин / 10.05.2019 17:32

Як почистити клавіатуру комп’ютера за кілька хвилин

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Як почистити клавіатуру комп’ютера чи ноутбука в домашніх умовах? В інтернеті пишуть, що допоможе пензлик для малювання, ластик і навіть фен!

Журналісти Ранку у Великому Місті перевірили популярні лайфхаки і з’ясували, які з них працюють, а які ні.

Як почистити клавіатуру ластиком

ластик фото

Буває так, що від частого контакту пальців і клавіатури кнопки вкриваються брудом,  стають ніби засалені. В інтернеті радять діставати ластик.

Принцип роботи гумки такий, як і коли стираєте олівець. Тобто берете та стираєте ластиком бруд з клавіш.

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Здається, це була божевільна ідея. Гумка почала розсипатися і падати під клавіші, бруд майже не відстав. Такий спосіб хіба більше забруднить клавіатуру.

Вердикт: не працює

чорний фен фото

Як почистити клавіатуру феном

 

У вашій клавіатурі багато крихт? Їх допоможе вичистити фен!

Переверніть клавіатуру та починайте її «сушити» точно, як волосся. Але – на холодному режимі сушки. Фен справляється чудово.

Всілякі крихти просто вилітають з-під клавіш.

Вердикт: працює

чистка клавіатури пензликом

Як почистити клавіатуру пензликом для малювання

Переверніть клавіатуру на бік або догори ногами. Ворсистий кінець пензлика помістіть між клавішами та, прокручуючи, вимітайте сміття.

Пензлик вичищає крихти, а також збирає пилюку.

Здається це чудовий спосіб, адже за рахунок тоненьких волосин пензлик може проникнути в будь-яку частину клавіатури.

Вердикт: працює

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як висушити одяг за 5 хвилин

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Теги: Анна Поліщук, лайфхаки
10.05.2019 17:32
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