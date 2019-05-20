Елена Зеленская: модные образы новой первой леди

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоялась сегодня, 20 мая. А его супруга – Елена Зеленская – официально стала первой леди Украины. Теперь ей всё время придется находиться в центре внимания. Уже сегодня к гардеробу Елены приковано внимание всего мира.
Модные образы Елены Зеленской
Многие модные эксперты определяют стиль новой первой леди Украины как smart-casual.
В повседневной жизни она предпочитает комфортную одежду – джинсы и кроссовки.
Но когда необходимо – умеет выглядеть элегантно и сдержанно.
Образ для инаугурации
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Для инаугурации супруга первая леди Украины выбрала элегантный белый наряд – платье-миди и пиджак необычного кроя, прикрывающий плечи, но открывающий руки.
Свой образ Елена дополнила бежевыми туфлями-лодочками средних каблуках.
Образы для выборов
31 марта Елена Зеленская пришла на избирательный участок в классическом образе.
Белая рубашка в клетку и темная юбка выглядели органично и стильно.
А вот вечером, когда штаб Владимира Зеленского праздновал победу в первом туре голосования, Елена позволила себе добавить яркости в образ, выбрав ярко-красный брючный костюм.
На голосование 21 апреля Елена надела нежно-голубой брючный костюм, который выгодно подчеркнул ее внешность.
Ювелирные украшения
Судя по декларации Владимира Зеленского, будущая первая леди неравнодушна к дорогим украшениям.Також по темі: Что ждет Елену Зеленскую: какая роль первой леди страны Олена Зеленська: що відомо про майбутню першу леді Чого Олег Сенцов чекає від Зеленського?
В ее владении – серьги и кольцо с бриллиантами от Graff, а также швейцарские часы премиум-марок Piaget и Breguet.
Интересные факты о Елене Зеленской
- Елена Зеленская – самая молодая первая леди Украины. Ей всего 41 год.
- Она – сценарист и редактор, соавтор текстов для студии «Квартал 95» и сериала «Слуга народа»
- Елена и Владимир учились в параллельных классах, но встречаться начали только после школы. Вместе уже 20 лет. Но женаты не так давно: до свадьбы пара встречалась долгих 8 лет. Зеленские воспитывают двоих детей дочь Александра (14 лет) и сын Кирилл (6 лет).
- Изначально Елена была против политической деятельности мужа.
«Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками – не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», – сказала Зеленская
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Публикация от Фан Володимира Зеленського (@zelenskiy_official_fan)
- Крестная мама жены Владимира Зеленского — Елена Кравец.
- Елена Зеленская самостоятельно подбирает одежду своему супругу. Об этом он рассказал в одном из интервью.
«Нет времени, чтобы следить за модой. У меня гардеробом жена занимается. Обычно она присматривает мне вещь, я быстро приезжаю в магазин, если подходит, покупаю. Поэтому я, как правило, даже не знаю, какой марки пиджак или свитер ношу», — говорит Владимир Зеленский.
Утро в Большом Городе собрало самые стильные и яркие образы Елены Зеленской. Какие из них пришлись вам по душе? Голосуйте!
Алина Литвиненко
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