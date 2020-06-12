Олена Зеленська: що відомо про першу леді України

Що відомо про першу леді України – дружину Володимира Зеленського Олену?

Що відомо про майбутню першу леді?

Олена Зеленська, у дівоцтві – Кияшко, стала наймолодшою першою леді України. Сорокадворічна Олена, як і Володимир, родом із Кривого Рогу. Кажуть, що вони з чоловіком навчалися у паралельних класах у школі, але познайомилася з ним вже у студентські роки.

Жінка закінчила Криворізький Національний університет, вчилася на будівельному факультеті. За фахом вона – архітектор, а за покликанням – сценарист, уже понад 15 років пише сценарії для розважальних шоу.

У 2003 пара одружилися, а через п’ять років вони стали батьками: виховують доньку Олександру та сина Кирила.

У тих нечисленних інтерв’ю, які дала перша леді, вона говорила, що хоче залишитися працювати в тій сфері, у якій працює зараз, та бути непублічною.

«Якщо це можливо, я б хотіла займатись тим, чим я займалась. З іншого боку, мені кажуть: є ж перші леді, які створюють фонди і займаються благодійністю. Я дуже серйозно до цього ставлюся, адже це величезна відповідальність. У це треба повністю зануритись, і я з цього приводу переживаю. З іншого боку, я розумію, що така персона, як перша леді, може привернути увагу до проблем тих, хто дійсно може допомогти. Тобто це персона, яка може гарантувати результат. Для мене це дуже складно»

Також дивіться Чого українці чекають від президента Зеленського?

Фейсбук-скандал

Проте, як би їй не хотілося залишитися в тіні свого чоловіка, увага громадськості була прикута до Олени навіть під час передвиборчої гонки.

Користувачі соцмереж обурилися її репосту російського пропагандистського ЗМІ в 2014 році. У дописі було написано, що людина, яка відправить дані про переміщення українських військ, отримає винагороду. Зеленську навіть внесли до списку сайту «Миротворець».

Проте, потім виявилося, що це помилка. Її видалили з бази. З’ясувалося, до цього репосту, який опублікувала Олена, був допис, і її не правильно зрозуміли.

Також читайте Что ждет Елену Зеленскую: какая роль первой леди страны

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.