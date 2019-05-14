Чого Олег Сенцов чекає від Зеленського?

Олег Сенцов та Олександр Кольченко – вже п’ять років у незаконному ув’язненні в Росії. Разом із ними на території Росії та в анексованому Криму перебувають 236 українських політв’язнів і 24 військовополонені моряки.

Коли вони повернуться додому – наразі не відомо. Усі 5 років війни Україна намагається довести у міжнародних судах свавілля Кремля, аби якнайшвидше повернути наших громадян на батьківщину.

Акції на підтримку політв’язнів

Do you remember? Під таким гаслом пройшла одна з акцій у Києві 10 травня. Вона була приурочена п’ятій речниці ув’язнення Олега Сенцова. Хоча на ній нагадали не лише про режисера-політв’язня, а й про всіх бранців Кремля.

З кайданами на руках та заліпленими скотчем ротами, активісти обійшли 14 посольств європейських країн: Німеччини, Австрії, Швеції, Чехії, Грузії, Данії та інших.

Також по темі: Як написати лист Олегу Сенцову: детальна інструкція

Вони вручили уповноваженим листи з проханням вплинути на перебіг засідання Комітету міністрів Ради Європи. Іншим посольствам країн – членів Ради Європи звернення надіслали поштою.

Того ж дня – у п’яту річницю затримання Сенцова – інші активісти висадили рослини у столичному Хрещатому парку. Ініціатором виступила відома акторка Римма Зюбіна.

Активісти встановили біля кожної з рослин таблички з іменами бранців. Це був своєрідний символ того, що садити потрібно квіти, а не людей. Власне, акція так і називалася.

Як усе починалося

Нагадаємо, Олега Сенцова заарештували 10 травня 2014 року. А за кілька днів, 16 травня, затримали Олександра Кольченка. Їх звинуватили та ув’язнили за статтею кримінального кодексу Росії «тероризм».

Судили як російських громадян, хоча ні Сенцов ні Кольченко не приймали російського громадянства. Олег нині перебуває у російській колонії суворого режиму Білий ведмідь у місті Лабитнангі за Полярним Колом.

А Олександр – у виправній колонії суворого режиму в російському Копейську, що знаходиться в Челябінській області. Відомо, що зараз Кольченко знаходиться у штрафному ізоляторі.

Це звична практика у російських таборах – таким чином там намагаються посилити безпеку на період свят. Олега Сенцова до ізолятора не відправляли. Хоча режим там не кращий, каже російська правозахисниця Тетяна Щур.

Сенцов про Зеленського

Тетяна отримала останній лист від Олега наприкінці квітня. Пояснює це тим, що на свята зазвичай цензори – особи, які читають листи, не працюють. Говорить, що, не дивлячись на жорсткі перевірки, обговорюють і політику.

«Більшість моїх друзів в Україні чомусь не підтримують Зеленського, тим більше, коли стало зрозуміло, що він переможе. Мені важко звідси судити, але подивимося у справах», – пише Олег Сенцов у листі.

Олег не любить, коли публікують його листи. Хоча на ці цитати дав свою згоду, каже Щур.

«Якщо оберуть Зеленського, то, швидше за все, з обох сторін конфлікту буде зроблена спроба перезавантажити відносини. Подивимося, як це відіб’ється на українських політзеках. Поживемо, побачимо, як то кажуть», – додає політв’язень.

Хто перебуває в російському полоні

Разом із Сенцовим та Кольченком і Росії та в анексованому Криму перебувають 236 українських політв’язнів. Серед них: Станіслав Клих – 20 років ув’язнення, Володимир Балух – 3 роки та 7 місяців, Олексій Чирній – 7 років, Андрій Коломієць –10 років. А також десятки інших, імена яких не можна забувати.

Серед ув’язнених також перебувають і військовополонені – це 24 моряки, які були захоплені у Керченській протоці 25 листопада минулого року. Зараз Україна намагається захистити їхні права у Міжнародному трибуналі ООН з морського права. 10 травня в Гамбурзі відбулося перше слухання. Не дивно, що Росія відмовилася брати у ньому участь. Рішення суду чекають 25 травня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як написати лист Олегу Сенцову

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.