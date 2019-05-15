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ICTV / Ранок / Український підприємець з нуля побудував цілу паперову імперію / 15.05.2019 16:45

Український підприємець з нуля побудував цілу паперову імперію

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350 робітників. Виробництво, відбудоване з нуля. Сьогодні – це один з найбільших заводів України з виготовлення туалетного паперу, паперових серветок та рушників. А 20 років тому це були голі стіни та голий ентузіазм, які потрібно було наповнити правильним змістом.

«Мені завжди просто подобалося виробництво, але в підсумку так вийшло, що паперова галузь мені здалася найбільш перспективною і вона залишається перспективною, просто вона дуже грошово-ємна»,  – говорить бізнесмен Ілля Мирецький.

У нього були гроші – але не було ідеї. У нього з’явилася ідея – але не було людей!

Ілля Мірецький ризикнув, вклався у паперове виробництво… і одразу ж, з чим стикнувся – відсутність фахових кадрів! Довелося навчати самотужки.

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Підгледіти, як правильно організувати паперове виробництво – не було де, адже 20 років тому лише один великий завод в Україні виготовляв подібну продукцію.

Це зараз Ілля навчає людей. А декілька років тому –  всьому навчався сам!

«Теоретично я досить серйозний фахівець в обладнанні на території СНД: об’їздив близько ста різних заводів у світі», – розповідає бізнесмен.

Перше обладнання з’явилося не одразу. Спочатку треба було вивчити ринок і зрозуміти – що компанія може собі дозволити на старті.

Адже якісне спеціалізоване устаткування коштує навіть не тисячі, а мільйони!

«Перша машина з’явилася в 2000 році, спочатку примітивна, потім їх ставало більше й більше. Обладнання коштує космічних грошей, а щоб вибудувати вертикально інтегровану компанію від сировини до кінцевого продукту, треба дуже багато грошей. Десятки мільйонів доларів», – згадує Ілля Мірецький.

Не боятися перешкод, не боятися вчитися і втрачати… Поступово компанія вирвалася в лідери, і навіть конкуренти почали підглядати ідеї для своєї діяльності…

І тут в країні почалися  військові дії. Торгівля з деякими сусідніми країнами звелась нанівець. Довелося знову починати з нуля: відкривати нові ринки збуту!

«Ми переорієнтувалися на європейський ринок, і на сьогоднішній момент збільшили продажі в 4 або навіть 5 разів, починали практично з нуля. Ми експортуємо досить багато, у нас 40% продукції йде за кордон», – розповідає бізнесмен.

Історія будь-якого працюючого бізнесу – ці історія про поразки і перемоги. А ще це історія про натхнення.

Адже, навіть якщо у тебе немає потрібного обладнання, кваліфікованих кадрів, чітко сформованої ідеї сьогодні – ти обов’язково досягнеш успіху завтра.

Якщо будеш плідно працювати і навчатися. Адже кожен має право на свою справу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явилися паперові серветки.

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Теги: Своя справа
15.05.2019 16:45
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