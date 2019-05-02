Папір на вагу золота: як з’явилися паперові серветки?

Як з’явилися серветки, якими ми користуємося ледве не щодня? Цим питанням мало хто задається, тому ми вирішили трішки поринути в історію.

Найдавніший лист зі знайдених, був написаний на стіні. Можливо, стіни використовували б для переписки і далі, якби вони не закінчувалися, і, напевно, тому давнім людям доводилося постійно переїжджати.

Тоді з’явилися цегляні дощечки, які можна було перевозити. Але транспортувати такі листи возом дорого. Тож єгиптяни вигадали папірус, який виготовляли з очерету. Втім, папірус мав недоліки – швидко втрачав товарний вигляд.

У ІІ столітті до нашої ери в Малій Азії почали робити пергамент зі шкіри молодих телят. Цей міцний матеріал витримував написи з обох сторін. На той час технологічно, але дорого. Так ніяких телят не напасешся.

Як виготовляли папір?

Створення прототипу сучасного паперу приписують Цай Луню. Китаєць робив його з волокон коноплі, шовковиці та ганчірки. Ці інгредієнти він змішував із водою, просушував на сонці та розрівнював лист каменем.

Китайці не поспішали розкривати таємниці техніки, поки у VIII столітті не програли арабам війну. Тоді ж араби разом з перемогою отримали секрет виготовлення паперу. Таємниця нової техніки пішла по руках: від китайців до арабів і далі в Європу.

Як виникли сучасні серветки?

Без паперу не було б і серветок. Сучасні серветки з’явилися не відразу. Декілька тисячоліть замість них використовували бозна-що. Одні користувалися фіговим листям, інші – витирали руки об скатертину, хліб, або об перше-ліпше, що траплялося на очі.

І тільки у XIX столітті в Японії почали робити одноразові хусточки з рисового паперу. Для туристів це була справжня дивина. А коли ефект «вау» вщух, у життя простих смертних прийшли паперові рятівники.

Сьогодні існують серветки: чайні, столові, обтирання рук, для сервіровки столу та для захисту одежі від плям.

Колись папір був на вагу золота. А тепер ми використовуємо його в усіх можливих сферах життя і, не замислюючись, викидаємо. А от, наприклад, гавайські аборигени подумали б, перш ніж це зробити. Адже замість паперу вони використовували руку, кору або лушпиння кокосу. Навіщо? Пікантне питання. Одне відомо, так розкидуватись папером, як ми – вони б точно не стали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історії успішних людей.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.