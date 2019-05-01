Чому в Україні карають за порушення ПДР, а в Еквадорі – ні?

Еквадор – країна, яка простягається посередині Землі. 6 років тому туди переїхала жити українка Алла і розказала, чи є в Еквадорі щось спільне з Україною.

Розташування на екваторі, кавові плантації та Галапагоські острови – цим Еквадор прославився на весь світ.

Українка розповіла, чому еквадорці плутають бальні танці з балетом, порушують ПДР і майже завжди запізнюються.

Що еквадорцям відомо про танці?

Алла, яка майже все життя займається танцями, думала, що країна Латинської Америки, якою є Еквадор, стане місцем, де вона точно зможе почуватись у «своїй тарілці».

Та виявилось, що еквадорці вміють руйнувати стереотипи, адже сальса і самба для них такі ж невідомі речі, як і гопак.

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Щоб трохи просвіти жителів Еквадору в культурному сенсі, Алла разом зі своєю родиною створили академію, де навчають ораторській майстерності, танцям, моделінгу та дизайну всіх, хто бажає.

Бізнес українців тільки почав набирати обертів. Тож, аби прорекламувати свою діяльність, вони влаштували кілька конкурсів.

Водії в Еквадорі не бояться порушувати правила дорожнього руху

Еквадор – не дуже розвинена країна світу, але, здається, що тут намагаються це виправити. Принаймні в питаннях громадського транспорту.

Адже українка каже, що немає жодних претензій до місцевих автобусів і автовокзалів, на відміну від України.

З дорогами в Еквадорі теж усе добре. Алла каже, що порівняно з українськими трасами – еквадорські майже ідеальні.

А ще в містечку, де живе українка, немає заторів, але є дуже непорядні водії.

«Водії трапляються жахливі. Вони не знають правил дорожнього руху, і поліція за це їх майже не турбує», – розповіла Алла.

Еквадор – країна, де вміють викладати асфальт, але не вміють цивілізовано керувати автомобілем. Країна, де не звикли культурно розвиватися, та українські емігранти можуть це виправити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про громадський транспорт у Кувейті.

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