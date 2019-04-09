Чому в Кувейті немає громадського транспорту

Кувейт – держава зі складним минулим, яку сьогодні називають однією з найбагатших у світі. Чому в країні майже немає громадського транспорту? Чому тут краще перебігати дорогу, а не переходити? І чому в Кувейті нудьгує молодь? Розповіла українка Марина, яка вже 5 місяців живе в Кувейті.

Рівень безпеки

Ірак, Саудівська Аравія і Кувейт – три сусідки і остання з них найчемніша. Не дивлячись на близькість до норовливих держав, Кувейт може похизуватися досить високим рівнем безпеки запевняє Марина.

Втім так було не завжди, майже тридцять років тому ця країна переживала приблизно те, що сьогодні переживає Україна. Сусідній Ірак спочатку спробував зробити територію Кувейту своєю територією, а коли не вдалося – просто спалив країну.

Майже тридцять років Кувейт працює над тим, щоб бути процвітаючим і безпечним. Українка каже, що добре виходить. Настільки добре, що багато хто називає цю країну ідеальною для виховання дітей.

Нічне життя

А от для тих, хто звик відриватися в клубах – Кувейт може здатися нудним. Тут подібних закладів немає, здебільшого через те, що в країні заборонений будь-який алкоголь. А без нього, напевно, відриватися не так весело 🙂

«Немає молодіжних розваг – ані клубів, ані пабів, ані афтер-паті. Максимум, що ви можете тут знайти – це ресторанчики та кав’ярні», – розповідає Марина.

В Кувейті немає громадського транспорту?

Кувейт – країна, якій є чим здивувати українця. Наприклад, відсутністю громадського транспорту. Якісь автобуси тут звісно ходять, але більшість місцевих здається забули про їхнє існування.

Громадського транспорту немає, тому що він нікому не потрібен. Майже в кожного жителя Кувейту є власний залізний кінь, або навіть ціла залізна конюшня. Не тому що балувані, а тому що дешево.

«Вживане авто можна купити навіть за 1000 доларів, у середньому це 2000. Тож кожен тут може купити собі авто», – каже Марина.

А через те, що в Кувейті нафти більше ніж людей, на бензин водіям теж багато витрачати не доводиться.

Доступні машини це, звісно, плюс, але в цьому плюсі є два мінуси. По-перше, у країні, де автомобіль є майже в кожного – є і постійні затори. А, по-друге, з першого разу знайти місце для парковки в Кувейті – це майже нездійсненна місія.

Якщо кувейтським водіям можна позаздрити, то за кувейтських пішоходів краще помолитися. Марина каже, що місцеві не знають, що таке пішохідний світлофор, а тим паче зебра. Тож дорогу тут не переходять, а перебігають, ризикуючи життям.

Країна, яка відродилася з попелу – і це в прямому сенсі. Десятиліттями Кувейт працює над своїм вдосконаленням і, здається, рухається в правильному напрямку. Багато країн може похизуватися розвиненою системою громадського транспорту, але лише Кувейт може похизуватися тим, що громадський транспорт йому просто не потрібен.

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