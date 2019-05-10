Як вижити в палаючому літаку: детальний інструктаж

У страшній пожежі в літаку в московському Шереметьєво вижила українка. Літак здійснював аварійну посадку, вдарився о злітно-посадкову смугу і почав горіти. Із вогню вибратися вдалося не всім – 41 загиблий.

Що робити, якщо палає літак?

Знайте, у вас буде лише 90 секунд на порятунок. Це півтори хвилини.

«Усі аварійні виходи розташовані таким чином, щоб за 90 секунд можна було евакуювати всіх пасажирів», – розповів екс-співробітник аварійно-рятувальної служби Олександр Стерліков.

Покрокова інструкція: що робити, коли палає літак

Не відстібуйте ремінь безпеки, поки літак не сяде. Бо, якщо ви травмуєтеся до того, самостійно вибратися з полум’я вам буде дуже важко.

Як тільки починається евакуація, бортпровідник показує і направляє до аварійного виходу, де вас спускатимуть з надувного трапу. Слухайте команди.

При сильному задимленні в салоні, до аварійного виходу краще лізти рачки, ближче до підлоги, де менше отруйного диму.

«Якщо прохід забитий, ви можете спокійно пересуватися по пасажирських сидіннях, просто складати одну за іншою спинки. Так ви прокладете доріжку для людей, які будуть рухатися за вами», – зазначив екс-співробітник аварійно-рятувальної служби.

У жодному разі не знімайте ваші речі з поличок. У вас секунди на порятунок. Ви затримаєте інших. І не лише через це.

«Взуття на підборах потрібно зняти. Ніяких валіз бути не повинно», – додала Катерина Гаврищук, яка працювала бортпровідником.

Зона турбулентності

Літак сильно трясе, по салону літають речі, вас буквально розгойдує в різні боки? То літак потрапив у зону турбулентності. Вона виникає через зміни в атмосфері температури, тиску, швидкості та напряму вітру. У цей час не молитви читайте, а слухайте бортпровідників.

Під час сильної тряски в літаку – пристебніть пасок безпеки. При цьому приберіть речі, які можуть травмувати вас та інших.

«Закрити рюкзак, покласти собі під крісло, прибрати дрібні предмети, підняти спинку, щоб людина, яка сидить позаду не вдарилася», – радить експерт.

Не панікуйте самі й приведіть до тями сусіда. Якщо бачите, що він уже не контролює себе – вдарте його. Мова йде про ляпас, а не боксерський хук. Можна щипнути.

Якщо в літаку сталася розгерметизація, тобто він зазнав певних пошкоджень, які призвели до різкої зміни рівня тиску, вам нічим дихати, втрачаєте свідомість, задихаєтесь.

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Спокійно! Перед вами випадуть кисневі маски. Негайно одягніть їх. Маски вистачить на 12-15 хвилин. За цей час пілот встигне знизитись на безпечну висоту.

Пам’ятайте – паніка та хаос можуть скоротити вам життя.

Тому тримайте розум холодним, контролюйте себе, свої дії та слухайте команди бортпровідників. Це все заради вашої ж безпеки.

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