Овербукінг: що це таке і що робити, якщо це з тобою сталося

Попереду зимові свята і в багатьох виникає бажання відпочити закордоном. Проте перед самим вильотом виявляється, що на борту літака для тебе не виявилось місця.

Можемо тебе привітати — ти зіштовхнувся з овербукінгом.

Але що ж це таке і що з цим робити? Ранок у Великому Місті розповість тобі всі нюанси цієї стратегії нижче.

Всі нюанси стратегії овербукінга

Що таке овербукінг

В перекладі з англійської “овербукінг” означає надмірне бронювання квитків.

Дуже часто виявляється, що місць у літаку менше у відношенні з проданими авіакомпанією квитками.

Тому інколи виникає ситуація, що деяким пасажирам просто не вистачає на борту місця.

Чому відбувається надмірне бронювання квитків

Овербукінг може виникнути з трьох причин:

– Технічних — коли перед вильотом один літак через несправність замінюють на інший. Проте виявляється, що в другому місць менше, тому комусь може не вистачити місця.

– Стратегічних — ще в 50-х роках минулого століття американські авіакомпанії почали продавати більше квитків, ніж місць в літаку.

Це пов’язано з тим, що менеджери США розрахували, що близько 10% пасажирів відмовляться від перельоту.

В деяких компаніях це застосовується і донині.

– VIP-місця. Трапляються випадки, коли авіакомпанії потрібно терміново посадити на рейс свого співробітника або пасажира, який володіє VIP-картою.

Що робити, якщо ти зіштовхнувся з овербукінгом

Якщо ти зіштовхуєшся з цим явищем вперше, то важливо знати, як відстояти свої права та дійсно не залишитись за бортом.

Отже, тебе не пускають до літака.

– Насамперед, потрібно знайти людей, які теж постраждали. Обміняйтесь контактами один одного.

Варто пам’ятати, що колективно досягти справедливості набагато простіше.

– Прослідкуй, щоб співробітник авіакомпанії поставив на квитку відмітку про те, що для тебе на літаку не вистачило місця. Це убереже тебе від штрафу.

– Розмову зі співробітником, який відмовляє тобі у посадці на рейс, також можна записати на відео чи аудіо.

Це буде додатковим доказом у доведенні справедливості.

– Ти маєш право вимагати від авіакомпанії компенсацію у вигляді номера в готелі, оплату харчування та зв’язку.

– Окрім того, тобі можуть запропонувати полетіти рейсом вищого класу без доплати.

Якщо запропонували політ, який нижче вартості твого квитка, то можна вимагати додаткову грошову компенсацію.

Для цього в авіакомпанію ти маєш написати письмову заяву.

– Обов’язково зберігай всі чеки та фіксуй час відмови від посадки на рейс.

Як уникнути овербукінгу

Абсолютної гарантії, що ти точно сядеш до літака і не потрапиш під овербукінг, не існує. Проте ти можеш зробити речі, які допоможуть максимально уникнути цього.

Для цього потрібно дотримуватись трьох правил:

– Реєструйся на рейс онлайн. Бажано робити це завчасно.

В такому випадку, хто з перших купив квитки, той перший потрапить на борт. Це зменшить ризик потрапити під овербукінг.

– Якщо ти все ж бажаєш купити квитки безпосередньо в аеропорту, то також дотримуйтесь правила: завчасно набагато краще.

В такому випадку варто не запізнюватись.

– Обов’язково зберігай посадковий талон при затримці чи скасуванні рейсу.

Цього потрібно дотримуватись завжди.

Тепер ти можеш сміливо планувати свою подорож і не боятись овербукінгу як явища.

Адже знаєш, як його уникнути чи як це вирішити, якщо проблема все ж виникла.

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Дарина Реготун

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