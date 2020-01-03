Овербукінг: що це таке і що робити, якщо це з тобою сталося

Попереду зимові свята і в багатьох виникає бажання відпочити закордоном. Проте перед самим вильотом виявляється, що на борту літака для тебе не виявилось місця.
Можемо тебе привітати — ти зіштовхнувся з овербукінгом.
Але що ж це таке і що з цим робити? Ранок у Великому Місті розповість тобі всі нюанси цієї стратегії нижче.
Всі нюанси стратегії овербукінга
Що таке овербукінг
В перекладі з англійської “овербукінг” означає надмірне бронювання квитків.
Дуже часто виявляється, що місць у літаку менше у відношенні з проданими авіакомпанією квитками.
Тому інколи виникає ситуація, що деяким пасажирам просто не вистачає на борту місця.
Чому відбувається надмірне бронювання квитків
Овербукінг може виникнути з трьох причин:
– Технічних — коли перед вильотом один літак через несправність замінюють на інший. Проте виявляється, що в другому місць менше, тому комусь може не вистачити місця.
– Стратегічних — ще в 50-х роках минулого століття американські авіакомпанії почали продавати більше квитків, ніж місць в літаку.
Це пов’язано з тим, що менеджери США розрахували, що близько 10% пасажирів відмовляться від перельоту.
В деяких компаніях це застосовується і донині.
– VIP-місця. Трапляються випадки, коли авіакомпанії потрібно терміново посадити на рейс свого співробітника або пасажира, який володіє VIP-картою.
Що робити, якщо ти зіштовхнувся з овербукінгом
Якщо ти зіштовхуєшся з цим явищем вперше, то важливо знати, як відстояти свої права та дійсно не залишитись за бортом.
Отже, тебе не пускають до літака.
– Насамперед, потрібно знайти людей, які теж постраждали. Обміняйтесь контактами один одного.
Варто пам’ятати, що колективно досягти справедливості набагато простіше.
– Прослідкуй, щоб співробітник авіакомпанії поставив на квитку відмітку про те, що для тебе на літаку не вистачило місця. Це убереже тебе від штрафу.Також по темі: Як купити дешеві авіаквитки: 7 порад від мандрівника Дешева подорож до Євросоюзу: що їсти, де жити та які місця відвідати Як безпечно подорожувати автостопом: правила, що рятують життя
– Розмову зі співробітником, який відмовляє тобі у посадці на рейс, також можна записати на відео чи аудіо.
Це буде додатковим доказом у доведенні справедливості.
– Ти маєш право вимагати від авіакомпанії компенсацію у вигляді номера в готелі, оплату харчування та зв’язку.
– Окрім того, тобі можуть запропонувати полетіти рейсом вищого класу без доплати.
Якщо запропонували політ, який нижче вартості твого квитка, то можна вимагати додаткову грошову компенсацію.
Для цього в авіакомпанію ти маєш написати письмову заяву.
– Обов’язково зберігай всі чеки та фіксуй час відмови від посадки на рейс.
Як уникнути овербукінгу
Абсолютної гарантії, що ти точно сядеш до літака і не потрапиш під овербукінг, не існує. Проте ти можеш зробити речі, які допоможуть максимально уникнути цього.
Для цього потрібно дотримуватись трьох правил:
– Реєструйся на рейс онлайн. Бажано робити це завчасно.
В такому випадку, хто з перших купив квитки, той перший потрапить на борт. Це зменшить ризик потрапити під овербукінг.
– Якщо ти все ж бажаєш купити квитки безпосередньо в аеропорту, то також дотримуйтесь правила: завчасно набагато краще.
В такому випадку варто не запізнюватись.
– Обов’язково зберігай посадковий талон при затримці чи скасуванні рейсу.
Цього потрібно дотримуватись завжди.
Тепер ти можеш сміливо планувати свою подорож і не боятись овербукінгу як явища.
Адже знаєш, як його уникнути чи як це вирішити, якщо проблема все ж виникла.
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Дарина Реготун
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