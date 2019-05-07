Як купити свіжі продукти менше ніж за 10 копійок?

Виявляється, на неякісному товарі можна заробити. Деякі мережі супермаркетів пропонують акцію Знайди прострочений товар і отримай такий же свіжий, але за копійки. Для цього вам потрібно лише скористатися вдалою нагодою.

Як отримати товар за копійки?

Знайдіть протермінований товар.

Викликайте адміністратора.

Покажіть йому товар. Візьміть аналогічний, але свіжий.

Йдіть на касу. Там ви заплатите за продукт від 1 до 9 копійок.

Такі пропозиції існують майже в кожній великій торгівельній мережі. Хоча про це практично ніхто не знає. Протерміновані товари, зазвичай, можуть стояти на акції.

Звертайте увагу на дорогі сири та делікатеси. Їх рідко купують. А також солодощі та випічку. Солодким можна добряче отруїтися, адже зараз туди додають чимало заборонених харчових добавок.

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Перевіряйте вагу. Якщо вона більша, ніж зазначено на стікері чи в документах, вас нахабно дурять. Поруч зі свіжим підкладають те, що вже давно пора викинути.

Якщо ви піймали продавців на брехні, то майте вигоду з того. Робіть так, як вчить наш експерт Максим Несміянов, скористайтеся пропозицією обміну.

Рекомендації від експерта

1.Будьте уважні.

2.Перевіряйте документи, які підтверджують якість продукції.

3.Якщо товар сумнівний, обміняйте його.

Тож тепер протерміновані товари – не біда, а ваша вигода. Як дізнатися, чи магазин має цю програму? Все можна перевірити на сайті.

Це насправді працює, головне – не прогавити момент.

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