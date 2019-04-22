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ICTV / Ранок / Елена Зеленская: модные образы будущей первой леди / 22.04.2019 15:22

Елена Зеленская: модные образы будущей первой леди

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Жена Владимира Зеленского совсем скоро станет первой леди Украины. Теперь ей всё время придется находиться в центре внимания. Уже сегодня к гардеробу Елены приковано внимание всего мира.

Модные образы Елены Зеленской

 


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Публикация от Фан Володимира Зеленського (@zelenskiy_official_fan)

Многие модные эксперты определяют стиль будущей первой леди как smart-casual.

В повседневной жизни она предпочитает комфортную одежду – джинсы и кроссовки.

Но когда необходимо – умеет выглядеть элегантно и сдержанно.

Образы для выборов

елена зеленская голосует фото

31 марта Елена Зеленская пришла на избирательный участок в классическом образе.

Белая рубашка в клетку и темная юбка выглядели органично и стильно.

зеленский с женой фото

А вот вечером, когда штаб Владимира Зеленского праздновал победу в первом туре голосования, Елена позволила себе добавить яркости в образ, выбрав ярко-красный брючный костюм.

жена зеленского фото

На голосование 21 апреля Елена надела нежно-голубой брючный костюм, который выгодно подчеркнул ее внешность.

Ювелирные украшения

Судя по декларации Владимира Зеленского, будущая первая леди неравнодушна к дорогим украшениям.

В ее владении – серьги и кольцо с бриллиантами от Graff, а также швейцарские часы премиум-марок Piaget и Breguet.

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Интересные факты о Елене Зеленской

  • Елена Зеленская станет самой молодой первой леди Украины. Ей всего 41 год.
  • Она – сценарист и редактор, соавтор текстов для студии «Квартал 95» и сериала «Слуга народа»
  • Елена и Владимир учились в параллельных классах, но встречаться начали только после школы. Вместе уже 20 лет. Но женаты не так давно: до свадьбы пара встречалась долгих 8 лет. Зеленские воспитывают двоих детей дочь Александра (14 лет) и сын Кирилл (6 лет).

свадебное фото владимира зеленского

  • Изначально Елена была против политической деятельности мужа.

«Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками – не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», – сказала Зеленская


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Фан Володимира Зеленського (@zelenskiy_official_fan)

  • Крестная мама жены Владимира Зеленского — Елена Кравец.
  • Елена Зеленская самостоятельно подбирает одежду своему супругу. Об этом он рассказал в одном из интервью.

«Нет времени, чтобы следить за модой. У меня гардеробом жена занимается. Обычно она присматривает мне вещь, я быстро приезжаю в магазин, если подходит, покупаю. Поэтому я, как правило, даже не знаю, какой марки пиджак или свитер ношу», — говорит Владимир Зеленский.

Утро в Большом Городе собрало самые стильные и яркие образы Елены Зеленской. Какие из них пришлись вам по душе? Голосуйте!

Алина Литвиненко

Напомним, ранее мы рассказывали о самых популярных первых леди США 

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Теги: Аліна Литвиненко, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, мода
22.04.2019 15:22
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