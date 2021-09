«Мертвим» Мінським угодам нарешті знайшли альтернативу?

7 років тому Донбас палав. Необхідно було за будь-яку ціну зупинити бої. Саме тоді, 5 вересня 2014 року підписали Мінські домовленості.

Перший пункт угоди передбачав «всеохопне припинення вогню». Та озираючись назад, на останні 7 років ми точно знаємо — стріляти не припинили. На Донбасі й дотепер помирають українські воїни та цивільні.

Свою задачу – зупинити тотальну ескалацію і російський наступ Мінські угоди таки виконали.

Однак, політолог Кирило Сазонов стверджує, що вже тоді знали, що домовленості не принесуть мир.

Тим часом, у нібито зриві домовленостей Москва звинувачує саме Київ і наполягає на виконні договору на своїх умовах.

Як от вести переговори Україна має з ватажками псевдоутворень, бо Москва намагається відсторонитись від війни і показати себе просто посередником.

Або, наприклад, у Москві хочуть визнання і впровадження так званої «формули Штайнмаєра», тобто закріплення «особливого статусу» Донбасу в українському законодавстві, і зрештою, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

Звісно, на такі умови Україна погодитись не може.

Та є ще одна проблема, чому Україна стільки часу перебуває у пастці «Мінських угод» – це наполягання Заходу.

Наші партнери, зокрема Франція і Німеччина, не втомлюються наголошувати, що Мінські домовленості – це єдиний і безальтернативний формат вирішення конфлікту.

Чому Мінські домовленості не працюють?

І чи існує альтернатива?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації.

Фото: Мережеві ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.