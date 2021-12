Як підготувати авто до подорожі взимку? Детальна інструкція

Зимові подорожі можуть принести вам справді незабутні емоції. Але щоб усе пройшло вдало – важливо добре підготуватися.

Як перевірити технічний стан автомобіля та підготувати його до подорожі?

Які речі варто взяти з собою?

Що обов’язково треба мати в багажнику, коли взимку вирушаєте в гори?

Чому важливо заправити авто саме зимовим пальним, і яку температуру витримує арктичне паливо?

І як перевірити сезонність пального, яке вам пропонують на заправці?

Детальну інструкцію з підготовки авто до зимової подорожі дивіться у відео.

