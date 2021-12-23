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Video: Як підготувати авто до подорожі взимку? Детальна інструкція

Зимові подорожі можуть принести вам справді незабутні емоції. Але щоб усе пройшло вдало – важливо добре підготуватися. Як перевірити технічний стан автомобіля та підготувати його до подорожі? Які речі варто взяти з собою? Що обов’язково треба мати в багажнику, коли взимку вирушаєте в гори? [read_more_news] Чому важливо заправити авто саме зимовим пальним, і яку температуру витримує арктичне паливо? І як перевірити сезонність пального, яке вам пропонують на заправці? Детальну інструкцію з підготовки авто до зимової подорожі дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали, як заправляти автомобіль у мороз. Фото: Pexels

Як підготувати авто до подорожі взимку? Детальна інструкція
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Зимові подорожі можуть принести вам справді незабутні емоції. Але щоб усе пройшло вдало – важливо добре підготуватися.

Як перевірити технічний стан автомобіля та підготувати його до подорожі?

Які речі варто взяти з собою?

Що обов’язково треба мати в багажнику, коли взимку вирушаєте в гори?

Також по темі: Перевірка якості. Експерти розповіли, як обрати хороше пальне Еволюція коліс: хто створив першу резину і як з'явилися автошини Заправляти тільки на одній АЗС? Експерти розповіли, як підготувати авто до подорожі

Чому важливо заправити авто саме зимовим пальним, і яку температуру витримує арктичне паливо?

І як перевірити сезонність пального, яке вам пропонують на заправці?

Детальну інструкцію з підготовки авто до зимової подорожі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали, як заправляти автомобіль у мороз.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Як підготувати авто до подорожі взимку? Детальна інструкція / 23.12.2021 13:02
23.12.2021 13:02

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