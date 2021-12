Зимове дизельне паливо: як заправляти автомобіль у мороз

Все, що потрібно знати про перехід на зимове дизельне пальне.

Якщо вже перевзули колеса, замінили омивач, провели діагностику акамулятора і вважаєте, що готові до морозів — то ні.

За вікном теператури вже нижче нуля, тож і пальне має бути по сезону.

Водії з багаторічним стажем знають все про авто, та навіть вони можуть потрапити у халепу.

Літнє і зимове дизельне пальне відрізняється хімічним складом та граничною температурою.

І з приходом холодних температурних режимів потрібно заправляти машину лише зимовим паливом.

Чому?

Як підготувати автівку до морозів?

І як взагалі зрозуміти, якісне у вас пальне, чи ні?

Детальне пояснення від екпертів шукайте у сюжеті .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити якість пального.

Фото: okkoua, Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.