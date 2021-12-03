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Video: Зимове дизельне паливо: як заправляти автомобіль у мороз

Все, що потрібно знати про перехід на зимове дизельне пальне.

Якщо вже перевзули колеса, замінили омивач, провели діагностику акамулятора і вважаєте, що готові до морозів — то ні.

За вікном теператури вже нижче нуля, тож і пальне має бути по сезону. Водії з багаторічним стажем знають все про авто, та навіть вони можуть потрапити у халепу. Літнє і зимове дизельне пальне відрізняється хімічним складом та граничною температурою. І з приходом холодних температурних режимів потрібно заправляти машину лише зимовим паливом. [read_more_news] Чому? Як підготувати автівку до морозів? І як взагалі зрозуміти, якісне у вас пальне, чи ні? Детальне пояснення від екпертів шукайте у сюжеті . Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити якість пального. Фото: okkouaPexels

Зимове дизельне паливо: як заправляти автомобіль у мороз
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Все, що потрібно знати про перехід на зимове дизельне пальне.

Якщо вже перевзули колеса, замінили омивач, провели діагностику акамулятора і вважаєте, що готові до морозів — то ні.

За вікном теператури вже нижче нуля, тож і пальне має бути по сезону.

Водії з багаторічним стажем знають все про авто, та навіть вони можуть потрапити у халепу.

Літнє і зимове дизельне пальне відрізняється хімічним складом та граничною температурою.

І з приходом холодних температурних режимів потрібно заправляти машину лише зимовим паливом.

Також по темі: В Україні здорожчає пальне? "Євробляхи" почнуть конфіскувати? Які санкції чекають на власників авто на єврономерах Час перевзувати авто. Чому зимова гума в Україні подорожчає?

Чому?

Як підготувати автівку до морозів?

І як взагалі зрозуміти, якісне у вас пальне, чи ні?

Детальне пояснення від екпертів шукайте у сюжеті .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити якість пального.

Фото: okkouaPexels

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ICTV / Ранок / Зимове дизельне паливо: як заправляти автомобіль у мороз / 03.12.2021 13:40
03.12.2021 13:40

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