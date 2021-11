Перевірка якості. Експерти розповіли, як обрати хороше пальне

Наче тільки заправився, а датчик палива показує, що треба знову їхати на АЗС, ще й автівка веде себе як нерідна?

Схоже, ви натрапили на неякісне пальне.

Коли заправляєте автівку у неперевірених місцях, легко можна втрапити в подібну ситуацію.

Якщо один раз, то ще можна уникнути проблем.

Але якщо подібне відбувається системно, то привіт, надмірна витрата пального або неполадки двигуна.

Це вже перспективи ремонту авто, який влетить у копієчку.

Але що саме робити, аби такого не траплялося?

І як взагалі зрозуміти, якісне у вас пальне, чи ні?

