УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Перевірка якості. Експерти розповіли, як обрати хороше пальне

Наче тільки заправився, а датчик палива показує, що треба знову їхати на АЗС, ще й автівка веде себе як нерідна? Схоже, ви натрапили на неякісне пальне. Коли заправляєте автівку у неперевірених місцях, легко можна втрапити в подібну ситуацію. Якщо один раз, то ще можна уникнути проблем. Але якщо подібне відбувається системно, то привіт, надмірна витрата пального або неполадки двигуна. Це вже перспективи ремонту авто, який влетить у копієчку. [read_more_news] Але що саме робити, аби такого не траплялося? І як взагалі зрозуміти, якісне у вас пальне, чи ні? Детальне пояснення від екпертів шукайте у сюжеті . Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні подорожчає дизельне пальне. Фото: okkoua, Pexels

Перевірка якості. Експерти розповіли, як обрати хороше пальне
0 Коментувати

Наче тільки заправився, а датчик палива показує, що треба знову їхати на АЗС, ще й автівка веде себе як нерідна?

Схоже, ви натрапили на неякісне пальне.

Коли заправляєте автівку у неперевірених місцях, легко можна втрапити в подібну ситуацію.

Якщо один раз, то ще можна уникнути проблем.

Але якщо подібне відбувається системно, то привіт, надмірна витрата пального або неполадки двигуна.

Це вже перспективи ремонту авто, який влетить у копієчку.

Також по темі: "Євробляхи" почнуть конфіскувати? Які санкції чекають на власників авто на єврономерах Ціни злетять у космос? Чому в Україні дорожчає автогаз Для безпеки та комфорту: як вибрати вдалі місця в літаку

Але що саме робити, аби такого не траплялося?

І як взагалі зрозуміти, якісне у вас пальне, чи ні?

Детальне пояснення від екпертів шукайте у сюжеті .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні подорожчає дизельне пальне.

Фото: okkoua, Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Перевірка якості. Експерти розповіли, як обрати хороше пальне / 11.11.2021 14:10
11.11.2021 14:10

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь