Вакцини перетворюють людей на рабів, а 5G – на зомбі? Найбожевільніші конспірологічні теорії

Віра в теорії змов може бути смертельно небезпечною. Адже, прагнучи захиститися від вигаданої небезпеки, прихильники конспірологій буквально вбивають себе.

Одна з найдивніших теорій змови — віра в якісь небезпечні властивості мобільного зв’язку п’ятого покоління, відомого також як 5G.

Вишки мобільного зв’язку не перетворюють людей на зомбі, не читають думки і не підсмажують вакцинованих. А ось брязкальця, які нібито повинні захищати від 5G-випромінювання, як виявилося, дуже і дуже небезпечні штуки.

За своїми фізичними властивостями мобільний зв’язок п’ятого покоління взагалі не відрізняється від поширеної нині майже всюди зв’язку четвертого чи третього поколінь. Тобто це нормальна еволюція технології, яка з часом удосконалюється.

Але так сталося, що використання 5G поспішили оголосити, що мережі 5G створені якимись зловмисними сектами або організаціями для постійного випромінювання коронавірусу.

Інші конспірологи заявили, що жодного коронавірусу взагалі немає, що це вигадка, а під виглядом вакцин людям колють якісь рідкі чіпи. Ці чіпи нібито активізуються під впливом 5G -променів і перетворюють своїх господарів на слухняних рабів корпорацій чи політиків.

Більше про найбожевільніші теорії змови дивіться в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розвінчали поширені міфи про вакцинацію.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.