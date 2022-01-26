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Video: 5 причин, чому великого нападу Росії на Україну не буде

Чому великого вторгнення Росії в Україну не буде? Найулюбленіший спосіб Кремля вести війни - це війна у телевізорі. За словами міністра оборони України, Олексія Резнікова на цей момент Росія не створила вздовж кордонів з Україною жодного ударного угруповання військ. Крім того, близько 130 тисяч військових, яких Кремль стягнув до наших кордонів, не достатньо для повномасштабного вторгнення. Україна та українська армія у 2022 році  - це не те, що було у 2014 році. Навіть в тих умовах і обмежених ресурсах, нам вдалось тоді зупинити агресора. Нині ж наша армія входить у 20-ку кращих армій світу. Легкою прогулянкою наступальна кампанія для росіян не буде. [read_more_news] Чому великого нападу Росії на Україну не буде? До чого все одно варто готуватись? Дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука в рубриці "Ото таке". Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де закінчуються апетити Кремля. Фото: Unsplash

5 причин, чому великого нападу Росії на Україну не буде
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Чому великого вторгнення Росії в Україну не буде?

Найулюбленіший спосіб Кремля вести війни – це війна у телевізорі.

За словами міністра оборони України, Олексія Резнікова на цей момент Росія не створила вздовж кордонів з Україною жодного ударного угруповання військ.

Крім того, близько 130 тисяч військових, яких Кремль стягнув до наших кордонів, не достатньо для повномасштабного вторгнення.

Україна та українська армія у 2022 році  – це не те, що було у 2014 році.

Навіть в тих умовах і обмежених ресурсах, нам вдалось тоді зупинити агресора.

Нині ж наша армія входить у 20-ку кращих армій світу.

Легкою прогулянкою наступальна кампанія для росіян не буде.

Також по темі: Рубль летить у прірву? Що буде з Росією у разі повномасштабної війни проти України Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії Розвилка для президента. Павло Казарін про те, що чекає на українців на наступних виборах

Чому великого нападу Росії на Україну не буде?

До чого все одно варто готуватись?

Дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука в рубриці “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де закінчуються апетити Кремля.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / 5 причин, чому великого нападу Росії на Україну не буде / 26.01.2022 13:25
26.01.2022 13:25

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