5 причин, чому великого нападу Росії на Україну не буде

Чому великого вторгнення Росії в Україну не буде?

Найулюбленіший спосіб Кремля вести війни – це війна у телевізорі.

За словами міністра оборони України, Олексія Резнікова на цей момент Росія не створила вздовж кордонів з Україною жодного ударного угруповання військ.

Крім того, близько 130 тисяч військових, яких Кремль стягнув до наших кордонів, не достатньо для повномасштабного вторгнення.

Україна та українська армія у 2022 році – це не те, що було у 2014 році.

Навіть в тих умовах і обмежених ресурсах, нам вдалось тоді зупинити агресора.

Нині ж наша армія входить у 20-ку кращих армій світу.

Легкою прогулянкою наступальна кампанія для росіян не буде.

Чому великого нападу Росії на Україну не буде?

До чого все одно варто готуватись?

Дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука в рубриці “Ото таке”.

Фото: Unsplash

