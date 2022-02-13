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Video: “Ван Хельсінг” з Г’ю Джекманом: де знаходяться містичні місця зйомок фільму

Г'ю Джекман з арбалетом настільки реалістично втілився у роль Ван Хельсінгу, що важко уявити собі когось іншого на його місці. Ван Хельсинг – мисливець за нечистю, така собі суміш романів "Дракула" і "Франкенштейн". Хоча фільм на початку двохтисячних провалився у прокаті, він все одно знайшов своїх фанатів, які й досі мандрують місцями зйомок. Харизматичний Дракула та його гарем,  Анна — перша красуня на селі, Франкенштейн та перевертні. У цьому фільмі є всі, щоб влаштувати вечірку нечисті. Хіба що мумію та привидів забули. Пройдемося містичними місцями зйомок фільму. [read_more_news] Де саме 2 роки знімали вампірський бойовик? Детальніше у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш очікувані фільми 2022. Фото: IMBd

“Ван Хельсінг” з Г’ю Джекманом: де знаходяться містичні місця зйомок фільму
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Г’ю Джекман з арбалетом настільки реалістично втілився у роль Ван Хельсінгу, що важко уявити собі когось іншого на його місці.

Ван Хельсинг – мисливець за нечистю, така собі суміш романів “Дракула” і “Франкенштейн”.

Хоча фільм на початку двохтисячних провалився у прокаті, він все одно знайшов своїх фанатів, які й досі мандрують місцями зйомок.

Харизматичний Дракула та його гарем,  Анна — перша красуня на селі, Франкенштейн та перевертні.

У цьому фільмі є всі, щоб влаштувати вечірку нечисті.

Хіба що мумію та привидів забули.

Пройдемося містичними місцями зйомок фільму.

Також по темі: По всьому світу: де насправді знімали фільм "Місія Нездійсненна" Примарний вершник: цікаві факти про фільм з Ніколасом Кейджем Назад у майбутнє: який вигляд сьогодні мають локації з культового фільму

Де саме 2 роки знімали вампірський бойовик?

Детальніше у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш очікувані фільми 2022.

Фото: IMBd

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ICTV / Ранок / “Ван Хельсінг” з Г’ю Джекманом: де знаходяться містичні місця зйомок фільму / 13.02.2022 19:00
13.02.2022 19:00

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