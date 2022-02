“Ван Хельсінг” з Г’ю Джекманом: де знаходяться містичні місця зйомок фільму

Г’ю Джекман з арбалетом настільки реалістично втілився у роль Ван Хельсінгу, що важко уявити собі когось іншого на його місці.

Ван Хельсинг – мисливець за нечистю, така собі суміш романів “Дракула” і “Франкенштейн”.

Хоча фільм на початку двохтисячних провалився у прокаті, він все одно знайшов своїх фанатів, які й досі мандрують місцями зйомок.

Харизматичний Дракула та його гарем, Анна — перша красуня на селі, Франкенштейн та перевертні.

У цьому фільмі є всі, щоб влаштувати вечірку нечисті.

Хіба що мумію та привидів забули.

Пройдемося містичними місцями зйомок фільму.

Де саме 2 роки знімали вампірський бойовик?

Детальніше у відео.

