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Video: Секта Трампа. Як 45-ий президент США заробляє на теоріях змови?

Культу Дональда Трампа для того, щоб остаточно перетворитися у тоталітарну секту, раніше не вистачало тільки набору нездійснених пророцтв. Тепер цей набір є, і Трамп може спокійно закінчувати політичну кар'єру і повністю посвячувати себе годуванню своєї величезної пастви. Із завмиранням серця його прихильники очікували 13 серпня. Як виявилося, вони сподівалися, ніби саме у цей день їхній улюбленець повернеться до Білого Дому. Звісно, цього так і не сталося, тому так званий день Великого повернення фанати Трампа перенесли на вересень.
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Що ж насправді відбувається? І як Трамп наживається на секті себе самого? Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насправді відбувається в Афганістані. Фото: Офіційні мережі ресурси президента РФ

Секта Трампа. Як 45-ий президент США заробляє на теоріях змови?
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Культу Дональда Трампа для того, щоб остаточно перетворитися у тоталітарну секту, раніше не вистачало тільки набору нездійснених пророцтв.

Тепер цей набір є, і Трамп може спокійно закінчувати політичну кар’єру і повністю посвячувати себе годуванню своєї величезної пастви.

Із завмиранням серця його прихильники очікували 13 серпня.

Як виявилося, вони сподівалися, ніби саме у цей день їхній улюбленець повернеться до Білого Дому.

Звісно, цього так і не сталося, тому так званий день Великого повернення фанати Трампа перенесли на вересень.

Також по темі: Головна загроза для США — Росія? Американська розвідка оприлюднила резонансну доповідь Путін насамперед? Чому Меркель їде в Кремль напередодні зустрічі із Зеленським США та Німеччина стали на сторону Путіна? Що насправді означає угода Заходу про Північний Потік-2

Що ж насправді відбувається?

І як Трамп наживається на секті себе самого?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насправді відбувається в Афганістані.

Фото: Офіційні мережі ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Секта Трампа. Як 45-ий президент США заробляє на теоріях змови? / 18.08.2021 14:20
18.08.2021 14:20

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