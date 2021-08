Секта Трампа. Як 45-ий президент США заробляє на теоріях змови?

Культу Дональда Трампа для того, щоб остаточно перетворитися у тоталітарну секту, раніше не вистачало тільки набору нездійснених пророцтв.

Тепер цей набір є, і Трамп може спокійно закінчувати політичну кар’єру і повністю посвячувати себе годуванню своєї величезної пастви.

Із завмиранням серця його прихильники очікували 13 серпня.

Як виявилося, вони сподівалися, ніби саме у цей день їхній улюбленець повернеться до Білого Дому.

Звісно, цього так і не сталося, тому так званий день Великого повернення фанати Трампа перенесли на вересень.

Що ж насправді відбувається?

І як Трамп наживається на секті себе самого?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насправді відбувається в Афганістані.

Фото: Офіційні мережі ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.