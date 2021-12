У склі чи жерстяній банці? Експерт розповів, у якій тарі краще брати червону ікру

Все, що потрібно знати про те, як обрати червону ікру.

Червона ікра — дорогий продукт, який не кожен купує у звичайні дні.

Найчастіше купують лише на свята.

І саме у цей період магазини починають підкладати на полиці протерміновку та навіть підробки.

Наш експерт Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив магазини на якість цього продукту.

Інспекція показала, що деякі недобросовісні продавці обманюють і не ставлять правильну дату виробництва.

Які консерванти у складі цього продукту є небезпечними?

Як уберегти себе від отруєння?

Дивіться у рубриці Шопочьом.

