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Video: Висока ціна не гарантує якість. Експерт перевірив виробників ковбаси

Вибрати ковбасу у магазині стає дедалі важче. Намагаємось обирати ту, що дорожча, адже вважаємо, що якість буде кращою. Треба знати, хто, коли та з чого її зробив. Пам'ятаємо, що треба уважно дивитись на дату виробництва. Наш експерт Михайло Шарков перевірив ковбасу від невеликих виробників. Він з'ясував,  що деяка продукція ніколи не стане протерміновкою. Адже термінів придатності на маркуванні просто немає. І що найцікавіше —  за адресою який вказує виробрик, немає навіть заводу, який цю ковбасу начебто зробив. [read_more_news] Але що робити, коли на маркуванні немає жодних позначок? Як продавці обдурюють і продають підробку? Детальніше дивіться у рубриці Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виявила перевірка стихійного ринку. Фото: Unsplash

Висока ціна не гарантує якість. Експерт перевірив виробників ковбаси
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Вибрати ковбасу у магазині стає дедалі важче.

Намагаємось обирати ту, що дорожча, адже вважаємо, що якість буде кращою.

Треба знати, хто, коли та з чого її зробив.

Пам’ятаємо, що треба уважно дивитись на дату виробництва.

Наш експерт Михайло Шарков перевірив ковбасу від невеликих виробників.

Він з’ясував,  що деяка продукція ніколи не стане протерміновкою.

Адже термінів придатності на маркуванні просто немає.

І що найцікавіше —  за адресою який вказує виробрик, немає навіть заводу, який цю ковбасу начебто зробив.

Також по темі: Як купити курятину і не отруїтися? Поради експертів Чим замінити шкідливі продукти: список корисних аналогів Магазини ховають "прострочку" серед свіжих продуктів! Як нас обманюють

Але що робити, коли на маркуванні немає жодних позначок?

Як продавці обдурюють і продають підробку?

Детальніше дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виявила перевірка стихійного ринку.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Висока ціна не гарантує якість. Експерт перевірив виробників ковбаси / 17.10.2021 12:50
17.10.2021 12:50

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