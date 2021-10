Висока ціна не гарантує якість. Експерт перевірив виробників ковбаси

Вибрати ковбасу у магазині стає дедалі важче.

Намагаємось обирати ту, що дорожча, адже вважаємо, що якість буде кращою.

Треба знати, хто, коли та з чого її зробив.

Пам’ятаємо, що треба уважно дивитись на дату виробництва.

Наш експерт Михайло Шарков перевірив ковбасу від невеликих виробників.

Він з’ясував, що деяка продукція ніколи не стане протерміновкою.

Адже термінів придатності на маркуванні просто немає.

І що найцікавіше — за адресою який вказує виробрик, немає навіть заводу, який цю ковбасу начебто зробив.

Але що робити, коли на маркуванні немає жодних позначок?

Як продавці обдурюють і продають підробку?

Детальніше дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виявила перевірка стихійного ринку.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.