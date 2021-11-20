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Video: Небезпечніше за чіпси? Експерт розповів, як вибрати хліб у супермаркеті

Все, що потрібно знати про те, як вибрати хліб у магазині. Важко уявити наш щоденний раціон без хлібобулочних виробів. Однак недобросовісні виробники часто хитрують та додають небезпечні домішки до тіста. Проте можна дізнатись про безпечність виробу, якщо уважно читати маркування та знати яких складників уникати. Михайло Шарков перевірив точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання цих продуктів. Експерт розповість, як правильно вибрати хліб, і на що саме звертати увагу. [read_more_news] Але який хліб ми їмо насправді? Що входить до його складу? Чому терміни придатності зростають, а якість хліба від цього страждає? Детальніше дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати курятину. Фото: Unsplash

Небезпечніше за чіпси? Експерт розповів, як вибрати хліб у супермаркеті
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Все, що потрібно знати про те, як вибрати хліб у магазині.

Важко уявити наш щоденний раціон без хлібобулочних виробів.

Однак недобросовісні виробники часто хитрують та додають небезпечні домішки до тіста.

Проте можна дізнатись про безпечність виробу, якщо уважно читати маркування та знати яких складників уникати.

Михайло Шарков перевірив точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання цих продуктів.

Експерт розповість, як правильно вибрати хліб, і на що саме звертати увагу.

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Але який хліб ми їмо насправді?

Що входить до його складу?

Чому терміни придатності зростають, а якість хліба від цього страждає?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати курятину.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Небезпечніше за чіпси? Експерт розповів, як вибрати хліб у супермаркеті / 20.11.2021 11:40
20.11.2021 11:40

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