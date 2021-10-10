Як вибрати якісні пельмені? Експерт розкрив секрети

Все, що ви хотіли знати про те, як обрати якісні і смачні пельмені у магазині.

Найпопулярніший заморожений продукт, які хоч рідко, але все-ж купує — це пельмені.

Але навіть не здогадуються, із чого саме вони зроблені.

Адже найчастіше звертають увагу на ціну, а не на склад продукту.

На що потрібно звертати увагу, купуючи заморожені продукти у магазині?

Перш за все, на холодильник.

Температурний режим повинен бути мінімум -18 градусів.

Краще купувати заморожені продукти у прозорому пакуванні.

Так, можна оцінити зовнішній вигляд продукції.

Читати склад продукції потрібно обов’язково.

Наш експерт Михайло Шарков перевірив, чи дотримуються супермаркети умов зберігання заморожених продуктів.

Також він розповів, що має бути у складі справжніх пельменів.

І чому висока ціна не гарантує якість?

Детальніше дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісні продукти для суші.

Фото: Pexels

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