Як вибрати якісні пельмені? Експерт розкрив секрети

Все, що ви хотіли знати про те, як обрати якісні і смачні пельмені у магазині.

Найпопулярніший заморожений продукт, які хоч рідко, але все-ж купує — це пельмені.

Але навіть не здогадуються, із чого саме вони зроблені.

Адже найчастіше звертають увагу на ціну, а не на склад продукту.

На що потрібно звертати увагу, купуючи заморожені продукти у магазині?

Перш за все, на холодильник.

Температурний режим повинен бути мінімум -18 градусів.

Так, можна оцінити зовнішній вигляд продукції.

Наш експерт Михайло Шарков перевірив, чи дотримуються супермаркети умов зберігання заморожених продуктів.

Також він розповів, що має бути у складі справжніх пельменів.

І чому висока ціна не гарантує якість?

Детальніше дивіться у рубриці Шопочьом.

