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Video: Зіпсована риба на прилавках! Як вибрати якісний продукт і не потрапити на “просрочку”

Заморожена чи свіжа риба — більш безпечна? Розібратися із цим питанням не так вже й просто. Адже вітрини деяких магазинів просто кишать протерміновкою. А остання може бути небезпечною для життя! Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив рибні відділи і знайшов там багато чого неприємного... [read_more_news] Виявити протерміновку не так вже й складно. Якщо знати терміни та умови зберігання, не боятися просити документи та завжди відстоювати свої права як споживача. До яких нюансів потрібно придивлятися? І які правила вбережуть вас від отруєння? Дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, де найбезпечніше купувати м'ясо. Фото: Unsplash

Зіпсована риба на прилавках! Як вибрати якісний продукт і не потрапити на “просрочку”
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Заморожена чи свіжа риба — більш безпечна?

Розібратися із цим питанням не так вже й просто.

Адже вітрини деяких магазинів просто кишать протерміновкою.

А остання може бути небезпечною для життя!

Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив рибні відділи і знайшов там багато чого неприємного…

Також по темі: Як обрати якісне вершкове масло: поради та лайфхаки І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів Смак дитинства? Що нам продають у вигляді молочних продуктів

Виявити протерміновку не так вже й складно.

Якщо знати терміни та умови зберігання, не боятися просити документи та завжди відстоювати свої права як споживача.

До яких нюансів потрібно придивлятися?

І які правила вбережуть вас від отруєння?

Дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де найбезпечніше купувати м’ясо.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Зіпсована риба на прилавках! Як вибрати якісний продукт і не потрапити на “просрочку” / 28.11.2021 14:10
28.11.2021 14:10

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