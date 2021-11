Зіпсована риба на прилавках! Як вибрати якісний продукт і не потрапити на “просрочку”

Заморожена чи свіжа риба — більш безпечна?

Розібратися із цим питанням не так вже й просто.

Адже вітрини деяких магазинів просто кишать протерміновкою.

А остання може бути небезпечною для життя!

Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив рибні відділи і знайшов там багато чого неприємного…

Виявити протерміновку не так вже й складно.

Якщо знати терміни та умови зберігання, не боятися просити документи та завжди відстоювати свої права як споживача.

До яких нюансів потрібно придивлятися?

І які правила вбережуть вас від отруєння?

Дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де найбезпечніше купувати м’ясо.

Фото: Unsplash

