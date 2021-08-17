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Video: У кожного міста брендовий колір? Українка про життя в Марокко

Українка про цікаві звичаї в Марокко. У Марокко чи не кожне місто має свій брендовий колір. Наприклад, Маракеш – це червоне місто, тому всі будівлі там пофарбовані в червоний. Коли всі карантинні обмеження скасують, ми із задоволенням полетимо побачити на власні очі різнокольорове Марокко. Але поки що будемо милуватися країною через екрани. Більше про Марокко дивіться у відео. [read_more_news] Нагадаємо, ми розповідали про життя фрилансера на Балі. Фото: Unsplash

У кожного міста брендовий колір? Українка про життя в Марокко
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Українка про цікаві звичаї в Марокко.

У Марокко чи не кожне місто має свій брендовий колір.

Наприклад, Маракеш – це червоне місто, тому всі будівлі там пофарбовані в червоний.

Коли всі карантинні обмеження скасують, ми із задоволенням полетимо побачити на власні очі
різнокольорове Марокко.

Але поки що будемо милуватися країною через екрани.

Більше про Марокко дивіться у відео.

Також по темі: Марокко під час карантину: які звичаї Рамадану довелось змінити Марокканці гуляють на дахах будинків: як держава живе під час карантину Як українська діаспора в Марокко підтримує наших воїнів

Нагадаємо, ми розповідали про життя фрилансера на Балі.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / У кожного міста брендовий колір? Українка про життя в Марокко / 17.08.2021 16:00
17.08.2021 16:00

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