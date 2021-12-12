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Video: Цвіль всіх кольорів веселки! Як продавці нахабно продають зіпсований товар

Що виявила ревізія магазину. Зіпсована кобаса, протухла курка, протермновані із травня місяця солодощі — це все результати всього однієї перевірки! Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив супермаркет і знайшов там багато чого неприємного. Виявити протерміновку не так вже й складно. Якщо знати терміни та умови зберігання, не боятися просити документи та завжди відстоювати свої права як споживача. Після перегляду цього сюжету вас вже точно не надурять хитрі продавці. [read_more_news] До яких нюансів потрібно придивлятися? Як побороти халатне відношення продавців та вберегти себе від отруєння? Дивіться сюжет рубрики Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у супермаркетах Миколаєва. Фото: Pexels

Цвіль всіх кольорів веселки! Як продавці нахабно продають зіпсований товар
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Що виявила ревізія магазину.

Зіпсована кобаса, протухла курка, протермновані із травня місяця солодощі — це все результати всього однієї перевірки!

Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив супермаркет і знайшов там багато чого неприємного.

Виявити протерміновку не так вже й складно.

Якщо знати терміни та умови зберігання, не боятися просити документи та завжди відстоювати свої права як споживача.

Після перегляду цього сюжету вас вже точно не надурять хитрі продавці.

Також по темі: І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів Заманюють знижками? Експерт показав, як виявити протерміновку в супермаркеті Овочі з цвіллю, скисле молоко та прострочка. Що виявила ревізія ринків Запоріжжя

До яких нюансів потрібно придивлятися?

Як побороти халатне відношення продавців та вберегти себе від отруєння?

Дивіться сюжет рубрики Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у супермаркетах Миколаєва.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Цвіль всіх кольорів веселки! Як продавці нахабно продають зіпсований товар / 12.12.2021 11:50
12.12.2021 11:50

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