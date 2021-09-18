І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів

Шопінг у секонд-хенді. Як безпечно купувати вживані речі
Протерміновка і бруд. Як минула ревізія київського кафе
Ревізія магазину еко-товарів: чому органічні продукти не завжди корисні
Небезпека під яскравою обгорткою: як не отруїтися морозивом?
Треш в шкільних їдальнях. Чим насправді годують дітей?
За що ми платимо гроші? Активіст перевірив стан громадського транспорту
Вітаміни або нітрати? Як вибрати безпечну полуницю
Із чого роблять шаурму? Експерт перевірив вуличні закусочні
“Вагнергейт”: Україна — знову у центрі міжнародного скандалу?
Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна
Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів
“ІДІЛ” VS “Талібан”: кому дістанеться багатостраждальний Афганістан?