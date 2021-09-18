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Video: І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів

Ми вже звикли, що з обережністю треба купувати м'ясо, риби, сири. Але забуваємо, що небезпека може приховуватися серед таких, на перший погляд, невинних продуктів, як морозиво, цукерки і взагалі солодощі. До речі, смачне морозиво може перетворитися на справжню отруту. І далеко не завжди винний виробник. [read_more_news] Насправді зрозуміти, що солодощі можуть відправити вас на лікарняне ліжко, не так вже й важко. Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов усе розповів у авторській рубриці Марини Лишак #Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як магазини ховають протерміновку. Фото: Pixabay

І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів
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Ми вже звикли, що з обережністю треба купувати м’ясо, риби, сири.

Але забуваємо, що небезпека може приховуватися серед таких, на перший погляд, невинних продуктів, як морозиво, цукерки і взагалі солодощі.

До речі, смачне морозиво може перетворитися на справжню отруту.

І далеко не завжди винний виробник.

Також по темі: Небезпека під яскравою обгорткою: як не отруїтися морозивом? Протерміновка і бруд. Як минула ревізія київського кафе Кулінарія в супермаркеті: чим ми ризикуємо, купуючи там їжу

Насправді зрозуміти, що солодощі можуть відправити вас на лікарняне ліжко, не так вже й важко.

Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов усе розповів у авторській рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як магазини ховають протерміновку.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів / 18.09.2021 11:35
18.09.2021 11:35

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