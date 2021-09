І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів

Ми вже звикли, що з обережністю треба купувати м’ясо, риби, сири.

Але забуваємо, що небезпека може приховуватися серед таких, на перший погляд, невинних продуктів, як морозиво, цукерки і взагалі солодощі.

До речі, смачне морозиво може перетворитися на справжню отруту.

І далеко не завжди винний виробник.

Насправді зрозуміти, що солодощі можуть відправити вас на лікарняне ліжко, не так вже й важко.

Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов усе розповів у авторській рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як магазини ховають протерміновку.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.