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Video: Заманюють знижками? Експерт показав, як виявити протерміновку в супермаркеті

Згідно з законом про захист прав споживачів, магазини не можуть продавати протерміновану продукцію. Але ми ж розуміємо, що не всі продавці працюють добросовісно. Дехто з них не повертає протерміновку виробнику, а намагається підсунути її покупцям, старанно приховуючи. І найчастіше у них це добре виходить.
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Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов провів ревізію відомого гіпермаркета та назбирав цілий візок протерміновки. Він покаже, як не повестися на магіпуляції супермаркетів і розпізнати неякісні та несвіжі продукти. Про хитрощі продавців дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті. Фото: Pexels

Заманюють знижками? Експерт показав, як виявити протерміновку в супермаркеті
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Згідно з законом про захист прав споживачів, магазини не можуть продавати протерміновану продукцію.

Але ми ж розуміємо, що не всі продавці працюють добросовісно.

Дехто з них не повертає протерміновку виробнику, а намагається підсунути її покупцям, старанно приховуючи.

І найчастіше у них це добре виходить.

Також по темі: Ревізія супермаркету мало не закінчилася бійкою. Що такого знайшли активісти? Протерміновка і бруд. Як минула ревізія київського кафе Екзамен на якість. Як розпізнати протерміновані продукти в супермаркеті

Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов провів ревізію відомого гіпермаркета та назбирав цілий візок протерміновки.

Він покаже, як не повестися на магіпуляції супермаркетів і розпізнати неякісні та несвіжі продукти.

Про хитрощі продавців дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Заманюють знижками? Експерт показав, як виявити протерміновку в супермаркеті / 08.09.2021 18:00
08.09.2021 18:00

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