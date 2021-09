Заманюють знижками? Експерт показав, як виявити протерміновку в супермаркеті

Згідно з законом про захист прав споживачів, магазини не можуть продавати протерміновану продукцію.

Але ми ж розуміємо, що не всі продавці працюють добросовісно.

Дехто з них не повертає протерміновку виробнику, а намагається підсунути її покупцям, старанно приховуючи.

І найчастіше у них це добре виходить.

Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов провів ревізію відомого гіпермаркета та назбирав цілий візок протерміновки.

Він покаже, як не повестися на магіпуляції супермаркетів і розпізнати неякісні та несвіжі продукти.

Про хитрощі продавців дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті.

Фото: Pexels

