Овочі з цвіллю, скисле молоко та прострочка. Що виявила ревізія ринків Запоріжжя

Як пройшла перевірка ринку у Запоріжжі.

В якій би частині нашої країни не проводили перевірки, по яким би магазинам та ринкам не ходили, не зважаючи на ціни та місце розташування, протерміновку знаходимо завжди!

Сьогодні ми покажемо, що відбувається в Запоріжжі.

На ринках у Запоріжжі продають протерміновку, підроблені товари і продукти із пліснявою!

Ковбаса коштує майже вдвічі дешевше, ніж кілограм свіжого м’яса. Але купувати її не можна, адже термін придатності закінчився півтора місяці тому!

Овочі з цвіллю, молоко, яке давно перетворилося на кефір.

Ціна усього 10 гривень!

Але чи варто так ризикувати своїм життям?

Чим небезпечні ринки?

Як продавці обманюють?

Результати ревізії дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виявила перевірка стихійного ринку.

Фото: Unsplash

