Міль, черв’яки, пліснява. Що відбувається у супермаркетах за межами столиці

Все, що потрібно знати про те, як вибрати якісні продукти в магазині.

Продукти, які ми їмо щодня, можуть виявитися найнебезпечнішими.

За вашими проханнями наш Максим Несміянов перевірив магазини у Миколаєві.

Він знає і покаже, як вичислити неякісні продукти та протерміновку.

Після перегляду цього сюжету вас вже точно не надурять хитрі продавці.

Як виявити протерміновані продукти у супермаркеті просто біля дому?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерт знайшов пртерміновку в солодощах.

Фото : Unsplash

