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Video: Міль, черв’яки, пліснява. Що відбувається у супермаркетах за межами столиці

Все, що потрібно знати про те, як вибрати якісні продукти в магазині. Продукти, які ми їмо щодня, можуть виявитися найнебезпечнішими. За вашими проханнями наш Максим Несміянов перевірив магазини у Миколаєві. Він знає і покаже, як вичислити неякісні продукти та протерміновку. Після перегляду цього сюжету вас вже точно не надурять хитрі продавці. [read_more_news] Як виявити протерміновані продукти у супермаркеті просто біля дому? Детальніше дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерт знайшов пртерміновку в солодощах. Фото : Unsplash

Міль, черв’яки, пліснява. Що відбувається у супермаркетах за межами столиці
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Все, що потрібно знати про те, як вибрати якісні продукти в магазині.

Продукти, які ми їмо щодня, можуть виявитися найнебезпечнішими.

За вашими проханнями наш Максим Несміянов перевірив магазини у Миколаєві.

Він знає і покаже, як вичислити неякісні продукти та протерміновку.

Після перегляду цього сюжету вас вже точно не надурять хитрі продавці.

Також по темі: Магазини ховають "прострочку" серед свіжих продуктів! Як нас обманюють Заманюють знижками? Експерт показав, як виявити протерміновку в супермаркеті Ревізія супермаркету мало не закінчилася бійкою. Що такого знайшли активісти?

Як виявити протерміновані продукти у супермаркеті просто біля дому?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерт знайшов пртерміновку в солодощах.

Фото : Unsplash

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ICTV / Ранок / Міль, черв’яки, пліснява. Що відбувається у супермаркетах за межами столиці / 30.10.2021 10:10
30.10.2021 10:10

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