Труять покупців. Перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції

У деяких магазинах Запоріжжя труять людей. Там продають продукти, термін споживання яких сплив понад два місяці тому! А на зауваження – продавці викликають поліцію.

Наш експерт Максим Несміянов вже перевіряв один із магазинів у Запоріжжі. Та був шокований кількістю протермінованих та зіпсованих продуктів.

Наступного дня він повернувся до цього магазину, аби подивитися, чи відреагували продавці на його зауваження. На жаль, ситуація не стала кращою. Ба більше, продавці викликали поліцію на нашого експерта!

То як виявити протерміновку, навіть якщо немає маркування?

Чому треба викликати поліцію, якщо в магазині не соромляться труїти покупців?

Розбиралися журналістка Марина Лишак та експерт Максим Несміянов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ревізію ринків у Запоріжжі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.