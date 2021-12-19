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Video: Труять покупців. Перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції

У деяких магазинах Запоріжжя труять людей. Там продають продукти, термін споживання яких сплив понад два місяці тому! А на зауваження – продавці викликають поліцію. Наш експерт Максим Несміянов вже перевіряв один із магазинів у Запоріжжі. Та був шокований кількістю протермінованих та зіпсованих продуктів. Наступного дня він повернувся до цього магазину, аби подивитися, чи відреагували продавці на його зауваження. На жаль, ситуація не стала кращою. Ба більше, продавці викликали поліцію на нашого експерта! [read_more_news] То як виявити протерміновку, навіть якщо немає маркування? Чому треба викликати поліцію, якщо в магазині не соромляться труїти покупців? Розбиралися журналістка Марина Лишак та експерт Максим Несміянов. Нагадаємо, раніше ми розповідали про ревізію ринків у Запоріжжі. Фото: Unsplash

Труять покупців. Перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції
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У деяких магазинах Запоріжжя труять людей. Там продають продукти, термін споживання яких сплив понад два місяці тому! А на зауваження – продавці викликають поліцію.

Наш експерт Максим Несміянов вже перевіряв один із магазинів у Запоріжжі. Та був шокований кількістю протермінованих та зіпсованих продуктів.

Наступного дня він повернувся до цього магазину, аби подивитися, чи відреагували продавці на його зауваження. На жаль, ситуація не стала кращою. Ба більше, продавці викликали поліцію на нашого експерта!

Також по темі: Зіпсована риба на прилавках! Як вибрати якісний продукт і не потрапити на "просрочку" Висока ціна – не знак якості! Експерт показав, як виявити просрочку у магазині Ринок або магазин: де безпечно і вигідно купувати м'ясо?

То як виявити протерміновку, навіть якщо немає маркування?

Чому треба викликати поліцію, якщо в магазині не соромляться труїти покупців?

Розбиралися журналістка Марина Лишак та експерт Максим Несміянов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ревізію ринків у Запоріжжі.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Труять покупців. Перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції / 19.12.2021 19:15
19.12.2021 19:15

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